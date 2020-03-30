Правительство одобрило усиление наказания для нарушителей карантина

10:50

Правительство РФ одобрило поправки в кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание для нарушителей режима изоляции, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Так, согласно тексту поправок в Кодекс об административных нарушениях, штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

С граждан, чьи действия во время карантина представляют опасность для окружающих, могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей; с должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей. Максимальный штраф достигает миллиона рублей: такое наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

Мишустин, напомнил, что с 30 марта введены ограничения на передвижения всех видов транспорта через госграницу России, включая и сухопутную часть с Белоруссией.

Он подчеркнул, что основная задача правительства - "работать на опережение, минимизировать распространение вируса". Глава правительства подчеркнул, что меры, принятые правительством, дают свои результаты. "Сейчас главное - не снижать этот темп и усиливать нашу работу", - цитирует его "Интерфакс".