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Правительство одобрило усиление наказания для нарушителей карантина

10:50 30.03.2020
Михаил Мишустин
Фото с сайта wikipedia.org
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Правительство РФ одобрило поправки в кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание для нарушителей режима изоляции, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Так, согласно тексту поправок в Кодекс об административных нарушениях, штраф за несоблюдение карантинных мер, если из-за этого заразился и умер другой человек, составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.

С граждан, чьи действия во время карантина представляют опасность для окружающих, могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей; с должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей. Максимальный штраф достигает миллиона рублей: такое наказание предусмотрено для юридических лиц, действия которых привели к чьей-либо гибели.

Мишустин, напомнил, что с 30 марта введены ограничения на передвижения всех видов транспорта через госграницу России, включая и сухопутную часть с Белоруссией.

Он подчеркнул, что основная задача правительства - "работать на опережение, минимизировать распространение вируса". Глава правительства подчеркнул, что меры, принятые правительством, дают свои результаты. "Сейчас главное - не снижать этот темп и усиливать нашу работу", -  цитирует его "Интерфакс".

Темы: Коронавирус, Михаил Мишустин
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Комментарии читателей
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30.03.2020, 15:38
Гость: мда)))

Юристы....
Карантин не может быть введён просто так поскольку при этом нарушается масса конституционных норм. Лишь введение ЧС позволяет обходить конституционные ограничения и вводить карантин.
30.03.2020, 15:28
Гость: Макар

Оштрафовать, запретить, наказать... А помощь от государства будет или нет? Сиди дома, не работай... А кредит будет за меня выплачивать? Путин или мишустин? Только по голове бьют запретами и штрафами...
30.03.2020, 15:27
Гость: Герой Труда.

"С граждан, чьи действия во время карантина представляют опасность для окружающих, могут взыскать от 15 до 40 тысяч рублей...".
-
Все вдыхающие и выдыхающие представляют опасность для окружающих.
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