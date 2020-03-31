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«Победа» перестала платить за аренду самолетов

17:45 31.03.2020
Служба безопасности аэропорта © KM.RU, Кирилл Зыков
Служба безопасности аэропорта © KM.RU, Кирилл Зыков
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Лоукостер «Победа» (принадлежит «Аэрофлоту») перестал платить за аренду самолетов, сообщили «Ведомостям» источники, близкие к «Аэрофлоту» и госбанкам. Компания не внесла необходимую за апрель сумму.

По информации издания, лоукостер получил десять лайнеров от «Сбербанк лизинга», четыре — от «ВТБ лизинга», восемь — от китайской компании BOC Aviation, еще по три — от японской SMBC Aviation Capital и ирландской Avolon. Еще два самолета компании предоставили ирландских Elladoll ltd. и Jeritt ltd.

Как отмечается, за аренду каждого Boeing 737-800 «Победа» платит 350–400 тысяч долларов в месяц. Сейчас в парке лоукостера 30 таких самолетов. Так, за весь свой флот компания должна выплачивать 10,5–12 миллионов ежемесячно.

«Лизингодатели, конечно, могут забрать самолеты, но что с ними делать дальше?» — сказал сотрудник «Аэрофлота».

Ранее «Победа» объявила о приостановке всех полетов с 1 апреля до 31 мая в рамках реализации мер по борьбе с пандемией. «Победа», как и другие российские авиакомпании после закрытия международного сообщения, лишилась возможности выполнять примерно 25% всех ее рейсов. В том числе упал спрос на разрешенные внутрироссийские рейсы — примерно на 60%, следует из данных Международной ассоциации аэропортов.

Темы: Авиасообщение в России, Российские авиакомпании
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Комментарии читателей
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31.03.2020, 20:42
Гость: Дед

это сказано не в бровь и даже не в глаз,а наотмашь по всему .....
31.03.2020, 20:01
Гость: Ничего удивительного

Не "убили" бы свою (российскую) авиапромышленность (сознательно!), использовали бы свои (российские) самолёты и не платили бы 10,5–12 миллионов (вопрос редакторам km.ru: каких денег? рублей? долларов? тугриков?) ежемесячно!

Снова известный анекдот советских времён вспоминается: "Зъисть то он зъест, да хто ж ёму дасть?"

По нынешнему: "купить то он купит, да кто же ему продаст?"
31.03.2020, 19:32
Гость: То есть эта Победа

скоро накроется? Ничего. Арендаторы самолётиков организуют новую компанию. "Трудный бой". И опять пассажир полетит без чемодана. Стоя. Держась за ручки в потолке салона. И ему разрешено будет взять в полет с собой половинку планшета и телефон без батарейки.
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