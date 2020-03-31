«Победа» перестала платить за аренду самолетов

17:45

Лоукостер «Победа» (принадлежит «Аэрофлоту») перестал платить за аренду самолетов, сообщили «Ведомостям» источники, близкие к «Аэрофлоту» и госбанкам. Компания не внесла необходимую за апрель сумму.

По информации издания, лоукостер получил десять лайнеров от «Сбербанк лизинга», четыре — от «ВТБ лизинга», восемь — от китайской компании BOC Aviation, еще по три — от японской SMBC Aviation Capital и ирландской Avolon. Еще два самолета компании предоставили ирландских Elladoll ltd. и Jeritt ltd.

Как отмечается, за аренду каждого Boeing 737-800 «Победа» платит 350–400 тысяч долларов в месяц. Сейчас в парке лоукостера 30 таких самолетов. Так, за весь свой флот компания должна выплачивать 10,5–12 миллионов ежемесячно.

«Лизингодатели, конечно, могут забрать самолеты, но что с ними делать дальше?» — сказал сотрудник «Аэрофлота».

Ранее «Победа» объявила о приостановке всех полетов с 1 апреля до 31 мая в рамках реализации мер по борьбе с пандемией. «Победа», как и другие российские авиакомпании после закрытия международного сообщения, лишилась возможности выполнять примерно 25% всех ее рейсов. В том числе упал спрос на разрешенные внутрироссийские рейсы — примерно на 60%, следует из данных Международной ассоциации аэропортов.