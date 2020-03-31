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В РФ с 3 апреля начнут сообщать по СМС о нарушении карантина

14:46 31.03.2020
Фото © KM.RU
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С 3 апреля в России начнется СМС-информирование граждан о нарушениях ими карантина, параллельно данные будут поступать в МВД, Минздрав и Роспотребнадзор для принятия мер в отношении нарушителей, сообщает "Интерфакс".

Соответствующее поручение премьер РФ Михаил Мишустин дал Минкомсвязи, МВД России, Минздраву и Роспотребнадзору.

Им поручено "обеспечить, начиная с 3 апреля, информирование граждан через СМС-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушениями ими условий карантина, а также передачу данных о таких случаях в МВД, Минздрав, Роспотребнадзор и рабочую группу Госсовета по противодействию распространения коронавируса".

Эту информацию будут передвать "в целях принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц".

Поручение дано по итогам президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, состоявшегося 30 марта.

Кроме того, Минкомсвязи должно обеспечить с 1 апреля предоставление в Фонд социального страхования и правительство Москвы сведений о гражданах, которые должны находиться на самоизоляции.

Речь идет о гражданах, "прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией или стран, в которых зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, информация будет браться из заполненных этими гражданами форм на Портале госуслуг и использоваться для оформления листков нетрудоспособности в электронном виде", говорится в поручении.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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31.03.2020, 21:00
Гость: "Проходите,

товарищи милиционеры! Они дома..." (с)
31.03.2020, 20:22
Гость: разогнались

разогнались, 5 го только выходные закончатся, далее добровольно все сидеть дома должны будут, а кто не захочет добровольно, тех будут стимулировать штрафами (ну не вводить же режим ЧС или хотя бы карантин) .
31.03.2020, 19:18
Гость: Скептик

Как раз 5 карантин кончается...
Главное, вовремя.
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