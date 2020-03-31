Уволен из МВД? Тогда мы идем в физику!

Назначение попавшего под подозрение в коррупции генерал-майора МВД Игоря Божкова главой Института теоретической и экспериментальной физики пробило очередное дно

Игорь Божков. Фото с сайта zavtra.ru

Со времен дедушки Ивана Крылова на нашей благословенной земле ничего не изменилось: «пироги печет сапожник, а сапоги тачает пирожник». Возможно, в этом и кроется основной источник бед России.

Казалось бы, после назначения филолога-романиста Игоря Сечина главой «Роснефти», дипломированного журналиста Дмитрия Рогозина – гендиректором «Роскосмоса», а выпускника института советской торговли Анатолия Сердюкова – министром обороны удивляться уже ничему не приходится. Но новые назначения заставляют крепко задуматься о здравом смысле наших правителей.

История началась еще в 2016-м с чисток в МВД. «5 апреля президент РФ Владимир Путин ликвидировал ФМС и ФСКН, передав их функции МВД РФ, а также этим же указом создал Федеральную службу Национальной гвардии РФ. Сегодня в отставку отправлены те генералы, которые не вписались в новые реалии или могли быть замешаны в коррупционных скандалах, — рассказывал 4 года назад порталу Life.Ru компетентный инсайдер из центрального аппарата МВД РФ.

В частности, своего поста тогда лишились начальник Управления МВД по обеспечению безопасности лиц, подлежащих госзащите, генерал-майор полиции Александр Лебедев, начальник Управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления МВД по Москве генерал-майор полиции Игорь Божков, а также начальник Управления по обеспечению деятельности подразделений спецназначения и авиации МВД генерал-лейтенант полиции Иван Бирник.

Игорь Божков нашел себя в итоге на ином поприще. 26 марта 2020 года опальный генерал-майор, подозревавшийся в контроле за передачу взятки ($160 тыс.) группе оперативных сотрудников от бизнесмена Николая Куделко в обмен на возвращение изъятой у последнего партии кофе (что было в итоге не доказано), возглавил Институт теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ) — четвёртый в рейтинге научных учреждений России.

Спорное назначение связывают с миллиардером и близким другом президента Михаилом Ковальчуком, который курирует НИЦ «Курчатовский институт» — владелец ИТЭФ.

«ИТЭФ должен переехать в здание Курчатовского института. Но прежний директор — доктор физико-математических наук Виктор Егорычев — тормозил переезд учёных. <...> Теперь его назначили первым заместителем Божкова», — сообщает «Проект» со ссылкой на источник. В издании отметили, что в начале марта группа сотрудников ИТЭФ публично пожаловалась премьер-министру Михаилу Мишустину на безразличие руководства Курчатовского института, указав на опасность переезда для оборудования.

О планомерном уничтожении ИТЭФ начали писать еще в 2012-м. Институт, открытый в 1945 году для решения задач, связанных с созданием тяжеловодного ядерного реактора для производства делящихся ядерных материалов и исследований в области космических лучей, являлся одним из ведущих отечественных научных и мировых центров теоретической и экспериментальной физики.

С самого начала своего существования институт был весьма "неудобен" для власти (хотя без него она тоже не могла). По словам его сотрудников, постоянная угроза разгрома висела над ним еще с начала 60-х годов, когда был снят с должности директора его создатель — легендарный А. И. Алиханов, один из столпов советского ядерного проекта, пишет Правда.ру. Но в СССР ученых в обиду старались не давать, поэтому худо-бедно ИТЭФ нормально функционировал до новых времен.

Все изменилось в одночасье, когда в 2009-м Сергей Кириенко предложил перевести ИТЭФ под крыло того учреждения, для которого поддержка именно этого научного направления была бы профильной задачей. В качестве таковой был назван НИЦ «Курчатовский институт». И, что самое главное, самих ученых об этом, как всегда, спросить «забыли».

В ИТЭФ прислали нового директора из Курчатовского института, которым стал Юрий Козлов. Так для института настали совсем черные дни: стали запрещаться научные командировки, поездки на конференции, молодежные школы, создавались препятствия для работы со школьниками и студентами, был введен запрет на посещение заведения иностранными специалистами.

Квалифицированные сотрудники буквально выдавливались из института. Делалось это для того, чтобы «подмять» ИТЭФ под НИЦ «Курчатовский институт» - структуру гигантскую, но неэффективную в управлении, однако претендующую на роль монополиста в области теоретической и прикладной физики. И друг Игоря Божкова Михаил Ковальчук играет в этом процессе ключевую роль.

Назначение Игоря Божкова главой ИТЭФ уже вызвало крайне негативную реакцию у экспертов. «Какое отношение выпускник Белгородской школы МВД, бывший начальник УВД на Московском метрополитене имеет к теоретической и математической физике, астрофизике, физике элементарных частиц, ядерной физике, физике плазмы, физике твёрдого тела, реакторной и ускорительной физике, медицинской физике и т. д.? – задается вопросом колумнист «Завтра» Алексей Иванов. – Назначение, мягко говоря, странное. Физики наивно ждут разъяснений от всесильного Михаила Валентиновича Ковальчука… Всеобщая самоизоляция. Не до разъяснений».

Возмутился новым назначением и полковник Виктор Алкснис: «В июне 2016 года Владимир Путин освободил Божкова от должности вместе с другими высокопоставленными сотрудниками органов внутренних дел. А уже в 2019 году он стал первым заместителем директора ИТЭФ. Да-а, далеко пойдет российская ядерная физика при таких руководителях. Мне кажется, что выдающийся советский ученый, один из создателей советского ядерного оружия Абрам Исаакович Алиханов (Алиханян), образно говоря, в гробу перевернулся».