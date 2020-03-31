Минприроды намерено запретить сезон весенней охоты из-за коронавируса

16:55

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин рекомендовал главам субъектов РФ запретить сезон весенней охоты в связи с распространением коронавируса.

«Для обеспечения режима самоизоляции, рекомендованного правительством РФ, предлагаем рассмотреть вопрос об установлении ограничения весенней охоты в виде полного запрета ее в регионах в этом сезоне», - цитирует слова Кобылкина ТАСС.

При этом он отметил, что ограничения не должны ущемлять права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и их общин.