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Минприроды намерено запретить сезон весенней охоты из-за коронавируса

16:55 31.03.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин рекомендовал главам субъектов РФ запретить сезон весенней охоты в связи с распространением коронавируса.

«Для обеспечения режима самоизоляции, рекомендованного правительством РФ, предлагаем рассмотреть вопрос об установлении ограничения весенней охоты в виде полного запрета ее в регионах в этом сезоне», - цитирует слова Кобылкина ТАСС.

При этом он отметил, что ограничения не должны ущемлять права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и их общин.

Темы: Коронавирус, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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31.03.2020, 22:33
Гость: Сердечник

до чего же опустились, даже боитесь и думать как должно быть на самом деле. по уму и по совести.
охотники могут регулировать только количество алкоголя в близлежащих лавках что сродни ещё одному стихийному бедствию,
это дело исключительно специалистов, экологов и т.д.
ах нет таких, так очнитесь, наконец...
31.03.2020, 21:30
Гость: Герой Труда.

Убийцы беззащитных это всё люди с мутными мозгами.
В Японии они считаются неприкасаемыми, буракуминами и хининами.
31.03.2020, 21:24
Гость: Герой Труда.

Что охотник, что чикатило - один фик.
Это то, что в Японии назывется буракумины и хинины.
Брезгую.
Все комментарии (12)
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