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Рамзан Кадыров ввел комендантский час в Чечне

10:07 3.04.2020
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru
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Чечня стала первым субъектов России, где из-за распространения коронавируса вводится комендантский час.

Как объявил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, с пятницы, 3 апреля, во всех населенных пунктах республики с 20:00 до 08:00 запрещается движение пешеходов и транспорта.

«Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно. Важно разорвать цепочку распространения. Этого мы и намерены добиться!» — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни заявлял, что с 5 апреля будет полностью закрыт въезд и выезд из республики.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о продлении до конца апреля режима нерабочих дней в стране в связи с распространением коронавируса.Российский лидер также предоставил главам регионов дополнительные полномочия в борьбе с инфекцией.

Темы: Коронавирус, Чечня, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.04.2020, 17:04
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Спокойное и правильное решение.
03.04.2020, 13:28
Гость: вадим иванович

блиин государство в государстве на какие шишы а володенька это как понять аминь
03.04.2020, 13:07
Гость: !

в точку!
Все комментарии (10)
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