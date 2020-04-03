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За сутки в России зафиксировали 601 случай заражения COVID-19

10:47 3.04.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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За минувшие сутки в России диагностирован 601 случай заражения коронавирусом. Об этом 3 апреля сообщили в оперативном штабе. Общее число заболевших выросло до 4149.

«Впервые диагнозы поставлены в Ингушетии и Еврейской Автономной области», — говорится в сообщении штаба.

За сутки зафиксировано 4 летальных случая. Два в Республике Коми, один в Москве и еще один в Пермском крае. Заболевшие сейчас есть в 78 регионах. За весь период умерли 34 человека (+4 за сутки), выздоровели 281 человек (+46 за сутки).

Большее число зараженных приходится на Москву — 2923 (+448 за сутки), Подмосковье — 211 (+34) и Санкт-Петербург — 156 (+9). 

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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03.04.2020, 15:52
Гость: НХ

Если вы решили пойти в магазин за продуктами или в аптеку, вы рискуете подхватить короновирус от продавца. Они сегодня в большинстве случаев работают без масок, и состояние их здоровья никто не контролирует. Так что заразившись от покупателя, с которым они общаются на короткой дистанции, продавцы становятся источником инфекции.
03.04.2020, 13:20
Гость: YUM

" Качели " !
31 марта "Проскочили" рубеж 400+ (501), вернули через сутки.
2 апреля проскочили 600+ (771), вернули через сутки.
Тоже самое было с "рубежами" 100+, 200+.
Как не вспомнить определение статистики...
03.04.2020, 13:04
Гость: Закон и Порядок

Штрафы будут не фэйковые. Несмотря на фэйковые новости о наличии масок в аптеках
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