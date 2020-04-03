За сутки в России зафиксировали 601 случай заражения COVID-19

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За минувшие сутки в России диагностирован 601 случай заражения коронавирусом. Об этом 3 апреля сообщили в оперативном штабе. Общее число заболевших выросло до 4149.

«Впервые диагнозы поставлены в Ингушетии и Еврейской Автономной области», — говорится в сообщении штаба.

За сутки зафиксировано 4 летальных случая. Два в Республике Коми, один в Москве и еще один в Пермском крае. Заболевшие сейчас есть в 78 регионах. За весь период умерли 34 человека (+4 за сутки), выздоровели 281 человек (+46 за сутки).

Большее число зараженных приходится на Москву — 2923 (+448 за сутки), Подмосковье — 211 (+34) и Санкт-Петербург — 156 (+9).