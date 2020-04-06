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Правительство ограничило продажу медицинских масок и перчаток

14:59 6.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство России установило ограничения на продажу медицинских масок, респираторов и перчаток.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства РФ, продавать маски, респираторы и перчатки смогут только фармацевтические компании, а цена на них не должна повышаться более чем на 10% (и более чем на 10 копеек за единицу товара на каждом этапе продаж).

В перечень медизделий, для которых введены данные ограничения, попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.

Постановление вступило в силу с момента опубликования.

Также правительство ввело упрощенный порядок регистрации ряда медицинских изделий, необходимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. К таким изделиям отнесены различные виды аппаратов для искусственной вентиляции легких, оксигенаторы, системы искусственного кровообращения, лабораторные реагенты, калибраторы и наборы для проведения лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, а также медицинские халаты, маски, респираторы, бахилы, перчатки, термометры и регистраторы.

Любое одноразовое изделие из перечня можно реализовывать на территории России даже без разрешения Росздравнадзора, если такие изделия прошли регистрацию в стране-изготовителе.

Получить регистрационное удостоверение в упрощенном порядке - за три дня, отправив документы в электронной форме - можно будет только до 1 января 2021 года.

Темы: Лекарственное обеспечение в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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06.04.2020, 23:37
Гость: Разгрузил свой старый гардероб

У меня нет возможности каждый день покупать маски. Пошли в ход старые свитера и кальсоны.
06.04.2020, 23:18
Гость: таки-да

"итайте рекомендации ВОЗ.""-а, воз и ныне там..оне завсегда готовы прикрыть своими рекомендациями любые проблемы системы своих работодателей ,теперь дефицит масок- типа они не нужны , ведь вдруг не помогают .
06.04.2020, 23:14
Гость: гость

Почему на ткани вирус живет мало, а на маске неделю? Маска что не из ткани?
А потом ткани есть синтетические пластиковые. Что-то здесь не так.
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