Тесты вакцины от COVID-19 начнутся в России в мае

21:07

В мае текущего года научный центр «Вектор» готов начать клинические испытания отечественной антикоронавирусной вакцины.

«Используя международный опыт, при условии получения разрешения Минздрава, мы готовы перейти с данными вакцинами на первую фазу клинических исследований уже в мае этого года, параллельно проводя полный цикл доклинических исследований», - цитирует ТАСС слова директора ГНЦ «Вектор» Рината Максютова.

Сообщается, что «Вектор» имеет технологические платформы уже проверенных на людях вакцин, эффективных против других инфекций, и их можно применить для коронавируса, «перескочив» с исследований на животных (проводятся в настоящее время) к исследованиям на добровольцах.

Максютов отметил, что в настоящее время многие россияне уже выразили желание протестировать на себе отечественную вакцину. Также сообщает, что уже набрана группа добровольцев, а количество желающих участвовать в исследованиях намного превышает необходимый минимум.