]]>
]]>
Главная В России Новости

Тесты вакцины от COVID-19 начнутся в России в мае

21:07 7.04.2020
Медицинский центр в Коммунарке
Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев
Материалы по теме:

В мае текущего года научный центр «Вектор» готов начать клинические испытания отечественной антикоронавирусной вакцины.

«Используя международный опыт, при условии получения разрешения Минздрава, мы готовы перейти с данными вакцинами на первую фазу клинических исследований уже в мае этого года, параллельно проводя полный цикл доклинических исследований», - цитирует ТАСС слова директора ГНЦ «Вектор» Рината Максютова.

Сообщается, что «Вектор» имеет технологические платформы уже проверенных на людях вакцин, эффективных против других инфекций, и их можно применить для коронавируса, «перескочив» с исследований на животных (проводятся в настоящее время) к исследованиям на добровольцах.

Максютов отметил, что в настоящее время многие россияне уже выразили желание протестировать на себе отечественную вакцину. Также сообщает, что уже набрана группа добровольцев, а количество желающих участвовать в исследованиях намного превышает необходимый минимум.

Темы: Коронавирус, Вирусные заболевания и их лечение
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.04.2020, 22:48
Гость: Доктор айболит

пусть своим детям и детям политиков её колят. по три дозы на ж.
07.04.2020, 22:46
Гость: Анна

Да не нужна уже эта вакцина. ".. но главное, что вакцины не смогут явиться способом защиты от такого рода эпидемий и пандемий, так как процесс их создания очень долгий. К тому времени, когда эпидемия завершилась и многие тысячи людей уже умерли, вакцина не имеет смысла, так как следующая эпидемия будет вызвана другим вирусом. Очень характерный пример — это та самая «горячка» по созданию вакцины против вируса атипичной пневмонии (SARS-CoV), который вызвал эпидемию в 2002-2004 годах. Многие десятки, а возможно, даже сотни миллионов долларов были истрачены на создание этой вакцины, и вот через 16 лет после окончания той эпидемии вакцина так и не создана." Вирусолог из США Кеннет Алибек. Он говорит что вакцину производить уже поздно, а лекарства от коронавируса есть. Нашел чем гордится. Они на неграх,а наши на своих.
07.04.2020, 22:37
Гость: Зануда

Если я правильно понял сообщение, центр «Вектор» (это тот самый - специализировавшийся на разработках био-оружия?) готов использовать граждан Росии в качестве тех самых «негров»? Впрочем, готовность к ускоренным испытаниям «на людЯх» не удивляет и, несомненно, даёт некоторые преимущества в гонке фармацевтов. Полагаю, этой форы снова не хватит...
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации