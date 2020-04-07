Путин допустил сокращение нерабочих дней в апреле

19:44

Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен посоветоваться со специалистами о возможности сократить число нерабочих дней в апреле. При этом он отметил, что пик эпидемии вируса в стране еще не пройден.

«Очень важно услышать ваше мнение, как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу», — сказал президент в Ново-Огарево на совещании с экспертами по борьбе с коронавирусом (трансляцию вел телеканал «Россия 1»). Также Путин сообщил, что хочет услышать мнение о перспективах создания вакцин от COVID-19.

Как отметил глава государства, пик эпидемии в стране пока еще не пройден. Президент отметил, что сейчас крайне важно избегать чужих ошибок и учиться на своих. После окончания эпидемии властям нужно сделать все необходимое для восстановления экономической активности.

«Все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное — это безопасность и здоровье граждан России. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности», — добавил Владимир Путин.

В России дни до 30 апреля объявлены нерабочими с сохранением заработной платы. При этом Кремль рекомендовал предпринимателям по возможности переводить сотрудников на удаленную работу из дома.