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Путин допустил сокращение нерабочих дней в апреле

19:44 7.04.2020
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен посоветоваться со специалистами о возможности сократить число нерабочих дней в апреле. При этом он отметил, что пик эпидемии вируса в стране еще не пройден.

«Очень важно услышать ваше мнение, как вы считаете, можно ли будет сократить количество дней, когда многие предприятия в стране не работают, возможно ли это в ближайшее время, каковы ваши прогнозы на ближайшую перспективу», — сказал президент в Ново-Огарево на совещании с экспертами по борьбе с коронавирусом (трансляцию вел телеканал «Россия 1»). Также Путин сообщил, что хочет услышать мнение о перспективах создания вакцин от COVID-19.

Как отметил глава государства, пик эпидемии в стране пока еще не пройден. Президент отметил, что сейчас крайне важно избегать чужих ошибок и учиться на своих. После окончания эпидемии властям нужно сделать все необходимое для восстановления экономической активности.

«Все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное — это безопасность и здоровье граждан России. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности», — добавил Владимир Путин.

В России дни до 30 апреля объявлены нерабочими с сохранением заработной платы. При этом Кремль рекомендовал предпринимателям по возможности переводить сотрудников на удаленную работу из дома.

Темы: Коронавирус, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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08.04.2020, 00:17
Гость: Антихрист у них

либо принц Вильям? Поэтому они Гарри выгнали из Букингемского дворца,как конкурента?
08.04.2020, 00:02
Гость: Скептик (из анекдотов)

Президент имеет привычку давать такие обещания, которые привык не выполнять...
07.04.2020, 23:30
Гость: Жека

ВСЕ МЕРЫ ПЛЕШИВОГО - Абсолютно несоразмерны ситуации. К сожалению, наш Президент (или двойник), может только пару вещей: подарить ребенку щенка и другого ребенка поцеловать в пупок.
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