Росстат: средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей
Средняя зарплата в России в апреле 2025 года приблизилась к 100 тысячам рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек.
Так, в апреле средняя зарплата до вычета налога составила 99,4 тысячи рублей против 72,5 тысячи двумя годами ранее, увеличившись за два года более чем на треть.
Среди регионов наибольшая средняя зарплата в середине весны была на Чукотке (193,8 тысячи рублей), в Москве (178,2 тысячи), Ямало-Hенецком автономном округе (163,4 тысячи), Магаданской (155,1 тысячи) и Сахалинской областях (148,5 тысячи).
Самые низкие зарплаты в среднем были в Дагестане (45,4 тысячи рублей), Чечне (43,1 тысячи) и Ингушетии (39,6 тысячи).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Объясни обществу, не всё же время пургу строчить по службе.
может и не это.
Если у одного - 1000 000 000, а у девяти - по 10 000, то
средняя у них - 1000 090 000.
А вот медианная будет 10 000.
Росстат как всегда байки рассказывает. Для примера. А сколько получают работники самого Росстата ? Копейки. Так у кого они доходы подсчитали ? Перед своими же работниками им не стыдно ?
"Просрочка, штрафы и воры: честное признание бывшего сотрудника «Магнита» о том, что происходит в магазине":
"Зарплата, которой на самом деле нет
При устройстве обещали 35 тысяч рублей для продавцов, 50 тысяч для товароведов и 80 тысяч для директоров. Но в реальности большинство сотрудников этих сумм так и не видели. Официальная зарплата Светланы по договору составляла всего 4 400 рублей, а всё остальное — это премия, которая зависела от множества факторов и часто не выплачивалась, пишет автор .
Каждый небольшой проступок наказывали штрафами, и из обещанных 35 тысяч Светлана получала лишь чуть больше половины. Остальные деньги «съедались» именно штрафами и взысканиями"
"Работники магазина часто вынуждены компенсировать недостачи и просроченный товар из собственного кармана. Если на полках находится просрочка, её стоимость списывают с продавца. Если при подсчёте кассы обнаруживается недостача — деньги тоже берут с сотрудника. А если во время смены кто-то украдёт товар, часто расходы ложатся на продавцов, несмотря на отсутствие их вины"