Росстат: средняя зарплата в России приблизилась к 100 тысячам рублей

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Средняя зарплата в России в апреле 2025 года приблизилась к 100 тысячам рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек.

Так, в апреле средняя зарплата до вычета налога составила 99,4 тысячи рублей против 72,5 тысячи двумя годами ранее, увеличившись за два года более чем на треть.

Среди регионов наибольшая средняя зарплата в середине весны была на Чукотке (193,8 тысячи рублей), в Москве (178,2 тысячи), Ямало-Hенецком автономном округе (163,4 тысячи), Магаданской (155,1 тысячи) и Сахалинской областях (148,5 тысячи).
Самые низкие зарплаты в среднем были в Дагестане (45,4 тысячи рублей), Чечне (43,1 тысячи) и Ингушетии (39,6 тысячи).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 01.08.2025, 20:44
    Гость: Значима медианная, а не средняя.

    Если у одного - 1000 000 000, а у девяти - по 10 000, то
    средняя у них - 1000 090 000.
    А вот медианная будет 10 000.

  4. 01.08.2025, 20:20
    Гость: stalker

    Росстат как всегда байки рассказывает. Для примера. А сколько получают работники самого Росстата ? Копейки. Так у кого они доходы подсчитали ? Перед своими же работниками им не стыдно ?

  5. 01.08.2025, 19:54
    Гость: как раз по теме материал

    "Просрочка, штрафы и воры: честное признание бывшего сотрудника «Магнита» о том, что происходит в магазине":
    "Зарплата, которой на самом деле нет

    При устройстве обещали 35 тысяч рублей для продавцов, 50 тысяч для товароведов и 80 тысяч для директоров. Но в реальности большинство сотрудников этих сумм так и не видели. Официальная зарплата Светланы по договору составляла всего 4 400 рублей, а всё остальное — это премия, которая зависела от множества факторов и часто не выплачивалась, пишет автор .

    Каждый небольшой проступок наказывали штрафами, и из обещанных 35 тысяч Светлана получала лишь чуть больше половины. Остальные деньги «съедались» именно штрафами и взысканиями"
    "Работники магазина часто вынуждены компенсировать недостачи и просроченный товар из собственного кармана. Если на полках находится просрочка, её стоимость списывают с продавца. Если при подсчёте кассы обнаруживается недостача — деньги тоже берут с сотрудника. А если во время смены кто-то украдёт товар, часто расходы ложатся на продавцов, несмотря на отсутствие их вины"

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