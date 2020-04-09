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Девятиклассники не будут сдавать предметы по выбору на ОГЭ в этом году

17:30 9.04.2020
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Учащиеся девятых классов в этом году будут освобождены от сдачи предметов по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ) в 2020 году, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. 

По словам Музаева, ОГЭ сдают вдвое больше школьников, чем единый государственный экзамен (ЕГЭ). "Уменьшив число выборных предметов до двух - русский язык и математика, мы, соответственно, уменьшим потоки: и количество пунктов проведения экзамена, и количество дней проведения экзамена", - приводит его пояснение ТАСС.

Рекомендации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ будут опубликованы 14 апреля на сайте Федерального института педагогических измерений. Они будут содержать советы по каждому отдельно взятому предмету, как правильно за оставшийся период подготовиться к сдаче экзаменов, сказал Музаев.

Дата проведения ОГЭ была перенесена с конца мая на 9 июня, сроки проведения ЕГЭ - на 8 июня.

Темы: Школьное образование в России
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