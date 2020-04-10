СКР заинтересовался масочным бизнесом гламурных прохиндеев

Гламурные многостаночники пытались заработать на продаже масок по завышенным ценам

Но теперь они утверждают, что они не рекламировались как медицинские, а являются «сувенирными»



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Главное следственное управление СКР по городу Москве ведёт (по поручению руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина) проверку в связи с появлением в сети интернет многочисленных предложений приобрести маски по завышенным ценам, которые не обладают необходимыми фильтрационными и защитными свойствами.

«При этом производителями таких масок зачастую являются лица, имеющие большое количество подписчиков в социальных сетях, однако не имеющие отношение к производству медицинской продукции», - подчеркнула официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Владислав Шурыгин недавно затрагивал этот вопрос в статье «Маски-шоу-бизнес. Как Канделаки, Топурия и Рудковская помогают людям».

Первой додумалась заработать на дефицитных масках Тина/Тинатин Канделаки, генпродюсер федерального телеканала «Матч ТВ», сопредседатель Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», владелица собственного косметического бренда Ansaligy, пиарщица, видеоблогер, несостоявшийся вице-премьер Грузии и заслуженный журналист Чеченской Республики.

«Славная со всех своих сторон наша Тиночка вообще не стала заморачиваться и выставила на продажу самые обычные самопальные трёхслойные медицинские маски по цене 980 рублей за пять штук! 196 рублей за штуку! Напомню, цена маски до начала эпидемии составляла 2 рубля. И это уже с прибылью производящих компаний! Не сложно посчитать, что наша растатуированная Тиночка каждую маску продаёт почти в сто раз дороже», - писал Шурыгин.

Вокалистка поп-группы «А’Студио» Кети/Кетеван Топурия (экс-супруга банкира Гейхмана, экс-сожительница рэпера Гуфа и дочка грузинского вора в законе, скончавшегося в колонии от передоза) одновременно с Канделаки начала выпускать и реализовывать через интернет-магазин маски по цене 1500 руб. за штуку.

Продюсер и светская львица Яна Рудковская (бывшая сочинская парикмахерша, автор книги «Исповедь содержанки», жена фигуриста Плющенко) закупила в аптеке готовые маски японского производства и прикрепила к ним камелии от бренда Chanel. Говорит, что раздаёт близким. По другим данным, каждый её «шедевр» тоже обойдётся в сумму 1500 руб.

Ещё одна светская львица, дизайнер Белла Потёмкина предлагает точно такие же маски (Рудковская убеждена в плагиате) по цене от 1590 до 2990 руб.

Пролетевшая мимо «Евровидения» фрик-группа Little Big запустила в продажу тканевые маски за 1000 руб. с принтами Little Big и CorUNOvirus.

Бренд LA Story грудастой украинской (но делающей деньги в РФ) певицы Анны Седоковой выпустил коллекцию масок по цене от 1000 до 2000 руб.

Двуслойная маска от модельера и заслуженной тусовщицы Маши Цигаль стоит 1100 рублей.

Дизайнер Александр Арутюнов выпустил маски с вышивкой по 5000 руб. за штуку.

Модный видеоблогер Влад Бумага предлагает через свой фаншоп за 600 руб. маски с лозунгом «Надел, чтобы выжить».

И так далее.

6 апреля правительство России ввело ограничения на продажу медицинских масок - торговать могут только организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности.

Теперь многие из гламурных многостаночников утверждают, что маски изначально не рекламировались как медицинские, являются «сувенирными», выполняют «декоративно-прикладную функцию».

Ничего, СКР разберётся.