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В Иркутской области задержали пациентов, сбежавших из психбольницы

14:26 12.04.2020
Стоп-кадр из видео
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Полицейские задержали шестерых пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, где они находились на принудительном лечении.

Беглецы в данный момент доставляются в отдел полиции, откуда будут возвращены в больницу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Обнаружить их удалось в районе реки Ушаковки, при виде полицейских они предприняли попытку скрыться, однако это им не удалось. Сотрудникам полиции приходилось несколько раз преодолевать реку вброд.

В ночь на 12 марта из иркутской психиатрической больницы сбежали шестеро мужчин 1992 - 2001 гг. рождения, находящихся на принудительном лечении. По факту побега возбудили уголовное дело по статье "угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности".

Темы: Иркутск
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Комментарии читателей
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12.04.2020, 17:44
Гость: красный шаман

Шаманы телепортируюца по воздуху , однако бубен брать нельзя.А без бубна шаман сушеный лосось.
12.04.2020, 17:32
Гость: Удрали из

маленького дурдома, попали в большую дурку.
12.04.2020, 17:30
Гость: Они туда не пробирались,

они там живут.
Все комментарии (6)
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