В Иркутской области задержали пациентов, сбежавших из психбольницы

14:26

Полицейские задержали шестерых пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, где они находились на принудительном лечении.

Беглецы в данный момент доставляются в отдел полиции, откуда будут возвращены в больницу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Обнаружить их удалось в районе реки Ушаковки, при виде полицейских они предприняли попытку скрыться, однако это им не удалось. Сотрудникам полиции приходилось несколько раз преодолевать реку вброд.

В ночь на 12 марта из иркутской психиатрической больницы сбежали шестеро мужчин 1992 - 2001 гг. рождения, находящихся на принудительном лечении. По факту побега возбудили уголовное дело по статье "угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности".