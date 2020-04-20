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Псковский губернатор попросил о переносе весеннего призыва на июнь

12:51 20.04.2020
Солдаты
Фото © KM.RU
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил перенести начало весеннего призыва в регионе для обеспечения безопасности призывников в условиях распространения коронавируса, сообщает "Интерфакс".

Ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что призывные комиссии в этом году должны начать работать в мае, как и планировалось. Однако, именно на май ожидается пик распространения коронавирусной инфекции в регионе, считает Ведерников. 

"Перенос и корректировка сроков позволит избежать дополнительных рисков. Что особенно важно, не придется отвлекать врачей от работы с больными коронавирусом", - заявил Ведерников.

Отмечается, что в Псковской области на службу будут призваны 860 человек, при этом на призывные комиссии должно отправиться около 3,5 тысяч человек. 

"Получается, что в предполагаемый пик распространения инфекции мы парализуем лабораторию, не сможем работать с группой риска - только на тестирование призывников. Это недопустимо", - отметил губернатор.

В связи с этим он предлагает сдвинуть сроки призыва на месяц.

Эксперты, опрошенные агентством, также считают, что необходимо передвинуть и сроки демобилизации на один или два месяца, чтобы защитить возвращающихся из армии срочников от эпидемии коронавируса.

Весенний призыв в армию стартовал 1 апреля. Согласно указу президента РФ, в войска будет отправлено 135 тыс. человек. 

Призывников начнут отправлять в армию не ранее 20 мая. Как сообщали в Минобороны РФ, все призывники пройдут тестирование на коронавирус, а по прибытии в части будут помещены под двухнедельный карантин. При этом сотрудники военкоматов в данный момент переведены на дистанционный режим работы.

По последним данным оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19, всего в России зарегистрировано 47 121 случай коронавирусной инфекции.

Темы: Армия и обороноспособность России
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Комментарии читателей
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20.04.2020, 13:11
Гость: ДМБ

―Армии солдаты нужны. В армии без солдата абсурд и коррупция.
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