Псковский губернатор попросил о переносе весеннего призыва на июнь

12:51

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил перенести начало весеннего призыва в регионе для обеспечения безопасности призывников в условиях распространения коронавируса, сообщает "Интерфакс".

Ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил, что призывные комиссии в этом году должны начать работать в мае, как и планировалось. Однако, именно на май ожидается пик распространения коронавирусной инфекции в регионе, считает Ведерников.

"Перенос и корректировка сроков позволит избежать дополнительных рисков. Что особенно важно, не придется отвлекать врачей от работы с больными коронавирусом", - заявил Ведерников.

Отмечается, что в Псковской области на службу будут призваны 860 человек, при этом на призывные комиссии должно отправиться около 3,5 тысяч человек.

"Получается, что в предполагаемый пик распространения инфекции мы парализуем лабораторию, не сможем работать с группой риска - только на тестирование призывников. Это недопустимо", - отметил губернатор.

В связи с этим он предлагает сдвинуть сроки призыва на месяц.

Эксперты, опрошенные агентством, также считают, что необходимо передвинуть и сроки демобилизации на один или два месяца, чтобы защитить возвращающихся из армии срочников от эпидемии коронавируса.

Весенний призыв в армию стартовал 1 апреля. Согласно указу президента РФ, в войска будет отправлено 135 тыс. человек.

Призывников начнут отправлять в армию не ранее 20 мая. Как сообщали в Минобороны РФ, все призывники пройдут тестирование на коронавирус, а по прибытии в части будут помещены под двухнедельный карантин. При этом сотрудники военкоматов в данный момент переведены на дистанционный режим работы.

По последним данным оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19, всего в России зарегистрировано 47 121 случай коронавирусной инфекции.