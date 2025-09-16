Засуха и новый неурожай. Почему власти не берегут сталинское наследие — лесополосы

В 27 из 43 районов Ростовской области объявлено ЧС по почвенной засухе, в Астраханской наступают пески из Калмыкии и Казахстана. Изменение климата ведет к потере сельскохозяйственных площадей и снижению урожая

Нужно восстанавливать лесополосы и леса на брошенных землях, да кто позволит?

Пески наступают и угрожают продовольственной безопасности



Засухой на юге страны уничтожено не только от 25 до 40% урожая пшеницы, но и подсолнечника. В южных регионах собирают каждую третью тонну семечек. В этом году из-за погодных условий урожайность в Ростовской области и Краснодарском крае снизилась на 35%, а в некоторых районах — и до 50%. В Ростовской области чрезвычайную ситуацию по засухе объявили уже в 27 из 43 районов.

В Волгоградской и Астраханской областях плодородный чернозем уступает место пескам из Казахстана и Калмыкии. За десять лет, с 2010 по 2020 годы, Волгоградская, Астраханская, Ростовская области, Калмыкия и Дагестан потеряли 5,5 тыс кв. км. Плодородные почвы превратились в пустыню и полупустыню.

— Рост температуры ускорился в последние 50 лет, уменьшение количества осадков стало более зримым. Поэтому процесс опустынивания ускорился, — говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По данным профессора кафедры геоэкологии и прикладной геохимии Института наук о Земле ЮФУ Владимира Закруткина, недостаток влаги в почве вырос, что неизбежно ведет к засухам. За последние 30 лет их было 15. Среднегодовое количество осадков в Ростовской области уменьшилось почти в два раза. К сухости прибавились суховеи — восточные и юго-восточные ветры без грамма влаги дуют теперь в течение 100 дней, с апреля по октябрь.

По мнению ученых и экологов, все эти явления только начало.

Царское и сталинское наследие — под откос



Есть только две экосистемы, которые могут защитить от пустыни. Это лес и болота.

Эколог Алексей Ярошенко приводит наглядный пример:

— Лесополоса защищает те поля, вокруг которых она находится. Она работает на короткой дистанции. Лесополосы узенькие, но это неважно. Площадь в один гектар защищает 20 гектаров окрестных земель.

Но реальная ситуация показывает, что происходит сокращение посадок. Экспедиция УФО провела обследование юго-востока Ростовской области. Выяснилось, что четверть лесополос, заложенных в 1950 годы при Сталине, исчезли с 1979 по 2020 год. Причин всего три: ландшафтные пожары, старение деревьев и вырубки.

— Пожаров очень много, они часто заходят в лесополосы и приводят к гибели деревьев. Самые разные ландшафтные пожары. Иногда даже то, что делают сами аграрии, — выжигают сухую траву. Формально это запрещено. За сухую траву штрафуют, последние два-три года штрафуют довольно сильно. Выгоднее ее сжечь, когда никто не видит. Это главный фактор, — говорит эколог Ярошенко. —

Другая причина более объективная. Чтобы лес появился быстрее, сажали быстрорастущие породы — тополь и березу. Но это и самые недолговечные деревья, которые живут недолго, а в условиях юга разваливаются и умирают еще быстрее.

Вырубки занимают только третье место в гибели лесополос. Лесополосы рубили, рубят и будут рубить, несмотря на все наказания.

— Если ущерб больше 5 тыс. рублей — это уголовное дело. И оно теоретически относится к любым лесам и насаждениям, в том числе и на землях сельхозназначения. Поэтому, если кто-то рубит лесополосы без документов, если есть кому это все выявлять, то формально это подпадает под статью 260 УК, предусматривающую до семи лет лишения свободы и до 3 млн рублей штрафа. Другое дело, что никому до этого особо и дела нет. Если никто не видит, то так и остается.

Когда возникли лесополосы



Хотя считается, что созданием лесополос мы обязаны «отцу народов» Сталину, план по борьбе с засухой и голодом был разработан еще в XIX веке. 175 лет назад проводились первые опыты по высаживанию лесных полос на землях сельхозназначения. План по созданию целой системы по защите от засухи и опустынивания разработал российский ученый, научный руководитель академика Вернадского Василий Докучаев.

Он выдвинул идею защитных лесов после засухи и голода 1890 года в Российской империи. Она состояла из двух частей. Во-первых, высаживать узкие полосы между полями.

Вторая часть плана полностью забыта, говорит Алексей Ярошенко:

— Нужна еще достаточно высокая доля лесистости. Собственно говоря, сам Докучаев предлагал все незкоплодородные земли занять лесом. Это важно, потому что основная доля осадков, которая выпадает в этих малолесных регионах, в основной сельскохозяйственной зоне России, — это та влага, которая испаряется повторно. От 70% до 90% осадков, которые у нас выпадают в сельскохозяйственной зоне, — это влага, которая была испарена растительностью внутри континента. Лес — самый мощный испаритель, поэтому очень важно, чтобы не просто были лесополосы, а еще и были большие площади лесов.

С этим в российском государстве ситуация плачевная.

Парадоксы госуправления: лесополосы нужны, но они не нужны



До 2006 года лесополосы находились в основном в ведении Минсельхоза. Это было большое хозяйство, до которого у власти не доходили руки и не было специалистов.

— Они могут принадлежать и военному ведомству, и предприятию. Нет специального ведомства, которое занималось бы только деревьями. И это самая большая проблема у нас везде. Не только лесополосы, но и любые лесные насаждения принадлежат разным ведомствам, вместо того чтобы этим занималось только лесное ведомство. Если это древесное растение, то, согласно Лесному кодексу, они сразу должны давать какую-то продукцию. Почему и стали их передавать муниципалитетам, — рассказала «Новым Известиям» директор ростовской общественной организации «ЭкоПраво» Ирина Черкашина.

Поэтому, когда представилась возможность, и был принят новый Лесной кодекс, министерство с облегчением спихнуло убыточную статью на муниципалитеты. До 1953 года было высажено 2,3 млн гектаров лесов. Муниципалитеты вдруг получили в распоряжение активы, о которых они не имеют ни малейшего представления. Нет специалистов, нет денег, нет понимания, что и как надо делать. Некоторые местные органы власти попытались перекинуть эту проблему на фермеров, но они открещиваются от лесополос как черт от ладана.

Общая площадь не вовлеченных в оборот земель сокращается. Фото: Из доклада о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации в 2023 году. «Земля касается каждого»

Леса на землях с/х назначения или экстенсивное ведение хозяйства



О второй части плана профессора Докучаева посадить леса на неиспользуемых землях в Минсельхозе даже слушать не хотят.

— У нас довольно много неплодородных земель. Их необходимо занять лесом. Это очень важно для борьбы с иссушением. В масштабах целых регионов это будет давать большой вклад в борьбу с засушливостью климата. В грубом приближении можно считать так: увеличение лесистости на 1% увеличивает урожайность на один центнер с гектара зерновых при прочих равных. В масштабах страны это колоссальное влияние на сельское хозяйство, — говорит Алексей Ярошенко.

Аргумент у чиновников такой: мы вернем брошенные земли в сельскохозяйственный оборот и за счет этого увеличим урожаи. Экологи говорят, что власти хотят вернуться к экстенсивной модели растениеводства — меньше урожайность, зато больше земли и по концовке больше урожай.

— Я думаю, там сейчас просто нет людей, которые эту проблему хорошо знают. Поэтому они считают гектары, рубли и центнеры. Распашем больше, и у нас волшебным образом появится большее количество зерна. Думаю, рассуждения сейчас такие. Но это не работает, — предупреждает эксперт.

Это плохо работает и по той причине, что, если наблюдается деградация почвы, никому такие угодья не нужны. Это и происходит в действительности. Как рассказал Андрей Сизов из «Совэкона», стоимость сельскохозяйственных земель на юге РФ падает, а инвесторы предпочитают вкладываться в менее плодородные, зато не подверженные эрозии поля в Центральной России.

Бизнесменов от продовольствия можно не любить, но отрицать очевидное тоже нельзя. Акулы бизнеса свои деньги жечь не будут.

Авторы: Елена Петрова, Татьяна Свиридова