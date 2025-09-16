Засуха и новый неурожай. Почему власти не берегут сталинское наследие — лесополосы

В 27 из 43 районов Ростовской области объявлено ЧС по почвенной засухе, в Астраханской наступают пески из Калмыкии и Казахстана. Изменение климата ведет к потере сельскохозяйственных площадей и снижению урожая 

Нужно восстанавливать лесополосы и леса на брошенных землях, да кто позволит?

Пески наступают и угрожают продовольственной безопасности


Засухой на юге страны уничтожено не только от 25 до 40% урожая пшеницы, но и подсолнечника. В южных регионах собирают каждую третью тонну семечек. В этом году из-за погодных условий урожайность в Ростовской области и Краснодарском крае снизилась на 35%, а в некоторых районах — и до 50%. В Ростовской области чрезвычайную ситуацию по засухе объявили уже в 27 из 43 районов.

В Волгоградской и Астраханской областях плодородный чернозем уступает место пескам из Казахстана и Калмыкии. За десять лет, с 2010 по 2020 годы, Волгоградская, Астраханская, Ростовская области, Калмыкия и Дагестан потеряли 5,5 тыс кв. км. Плодородные почвы превратились в пустыню и полупустыню.

— Рост температуры ускорился в последние 50 лет, уменьшение количества осадков стало более зримым. Поэтому процесс опустынивания ускорился, — говорит руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По данным профессора кафедры геоэкологии и прикладной геохимии Института наук о Земле ЮФУ Владимира Закруткина, недостаток влаги в почве вырос, что неизбежно ведет к засухам. За последние 30 лет их было 15. Среднегодовое количество осадков в Ростовской области уменьшилось почти в два раза. К сухости прибавились суховеи — восточные и юго-восточные ветры без грамма влаги дуют теперь в течение 100 дней, с апреля по октябрь.

По мнению ученых и экологов, все эти явления только начало.

Царское и сталинское наследие — под откос


Есть только две экосистемы, которые могут защитить от пустыни. Это лес и болота.

Эколог Алексей Ярошенко приводит наглядный пример:

— Лесополоса защищает те поля, вокруг которых она находится. Она работает на короткой дистанции. Лесополосы узенькие, но это неважно. Площадь в один гектар защищает 20 гектаров окрестных земель.

Но реальная ситуация показывает, что происходит сокращение посадок. Экспедиция УФО провела обследование юго-востока Ростовской области. Выяснилось, что четверть лесополос, заложенных в 1950 годы при Сталине, исчезли с 1979 по 2020 год. Причин всего три: ландшафтные пожары, старение деревьев и вырубки.

— Пожаров очень много, они часто заходят в лесополосы и приводят к гибели деревьев. Самые разные ландшафтные пожары. Иногда даже то, что делают сами аграрии, — выжигают сухую траву. Формально это запрещено. За сухую траву штрафуют, последние два-три года штрафуют довольно сильно. Выгоднее ее сжечь, когда никто не видит. Это главный фактор, — говорит эколог Ярошенко. —
Другая причина более объективная. Чтобы лес появился быстрее, сажали быстрорастущие породы — тополь и березу. Но это и самые недолговечные деревья, которые живут недолго, а в условиях юга разваливаются и умирают еще быстрее.

Вырубки занимают только третье место в гибели лесополос. Лесополосы рубили, рубят и будут рубить, несмотря на все наказания.

— Если ущерб больше 5 тыс. рублей — это уголовное дело. И оно теоретически относится к любым лесам и насаждениям, в том числе и на землях сельхозназначения. Поэтому, если кто-то рубит лесополосы без документов, если есть кому это все выявлять, то формально это подпадает под статью 260 УК, предусматривающую до семи лет лишения свободы и до 3 млн рублей штрафа. Другое дело, что никому до этого особо и дела нет. Если никто не видит, то так и остается.

Когда возникли лесополосы


Хотя считается, что созданием лесополос мы обязаны «отцу народов» Сталину, план по борьбе с засухой и голодом был разработан еще в XIX веке. 175 лет назад проводились первые опыты по высаживанию лесных полос на землях сельхозназначения. План по созданию целой системы по защите от засухи и опустынивания разработал российский ученый, научный руководитель академика Вернадского Василий Докучаев.

Он выдвинул идею защитных лесов после засухи и голода 1890 года в Российской империи. Она состояла из двух частей. Во-первых, высаживать узкие полосы между полями.

Вторая часть плана полностью забыта, говорит Алексей Ярошенко:

— Нужна еще достаточно высокая доля лесистости. Собственно говоря, сам Докучаев предлагал все незкоплодородные земли занять лесом. Это важно, потому что основная доля осадков, которая выпадает в этих малолесных регионах, в основной сельскохозяйственной зоне России, — это та влага, которая испаряется повторно. От 70% до 90% осадков, которые у нас выпадают в сельскохозяйственной зоне, — это влага, которая была испарена растительностью внутри континента. Лес — самый мощный испаритель, поэтому очень важно, чтобы не просто были лесополосы, а еще и были большие площади лесов.
С этим в российском государстве ситуация плачевная.

Парадоксы госуправления: лесополосы нужны, но они не нужны


До 2006 года лесополосы находились в основном в ведении Минсельхоза. Это было большое хозяйство, до которого у власти не доходили руки и не было специалистов.

— Они могут принадлежать и военному ведомству, и предприятию. Нет специального ведомства, которое занималось бы только деревьями. И это самая большая проблема у нас везде. Не только лесополосы, но и любые лесные насаждения принадлежат разным ведомствам, вместо того чтобы этим занималось только лесное ведомство. Если это древесное растение, то, согласно Лесному кодексу, они сразу должны давать какую-то продукцию. Почему и стали их передавать муниципалитетам, — рассказала «Новым Известиям» директор ростовской общественной организации «ЭкоПраво» Ирина Черкашина.

Поэтому, когда представилась возможность, и был принят новый Лесной кодекс, министерство с облегчением спихнуло убыточную статью на муниципалитеты. До 1953 года было высажено 2,3 млн гектаров лесов. Муниципалитеты вдруг получили в распоряжение активы, о которых они не имеют ни малейшего представления. Нет специалистов, нет денег, нет понимания, что и как надо делать. Некоторые местные органы власти попытались перекинуть эту проблему на фермеров, но они открещиваются от лесополос как черт от ладана.

Общая площадь не вовлеченных в оборот земель сокращается. Фото: Из доклада о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения Российской Федерации в 2023 году. «Земля касается каждого»

Леса на землях с/х назначения или экстенсивное ведение хозяйства


О второй части плана профессора Докучаева посадить леса на неиспользуемых землях в Минсельхозе даже слушать не хотят.

— У нас довольно много неплодородных земель. Их необходимо занять лесом. Это очень важно для борьбы с иссушением. В масштабах целых регионов это будет давать большой вклад в борьбу с засушливостью климата. В грубом приближении можно считать так: увеличение лесистости на 1% увеличивает урожайность на один центнер с гектара зерновых при прочих равных. В масштабах страны это колоссальное влияние на сельское хозяйство, — говорит Алексей Ярошенко.

Аргумент у чиновников такой: мы вернем брошенные земли в сельскохозяйственный оборот и за счет этого увеличим урожаи. Экологи говорят, что власти хотят вернуться к экстенсивной модели растениеводства — меньше урожайность, зато больше земли и по концовке больше урожай.

— Я думаю, там сейчас просто нет людей, которые эту проблему хорошо знают. Поэтому они считают гектары, рубли и центнеры. Распашем больше, и у нас волшебным образом появится большее количество зерна. Думаю, рассуждения сейчас такие. Но это не работает, — предупреждает эксперт.

Это плохо работает и по той причине, что, если наблюдается деградация почвы, никому такие угодья не нужны. Это и происходит в действительности. Как рассказал Андрей Сизов из «Совэкона», стоимость сельскохозяйственных земель на юге РФ падает, а инвесторы предпочитают вкладываться в менее плодородные, зато не подверженные эрозии поля в Центральной России.

Бизнесменов от продовольствия можно не любить, но отрицать очевидное тоже нельзя. Акулы бизнеса свои деньги жечь не будут.

Авторы: Елена Петрова, Татьяна Свиридова

Источник: Новые Извесия
Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.09.2025, 12:31
    Гость: Зачем

    властям беречь сталинские лесополосы? Они вон сколько сталинских заводов угробили, а тут лесополосы какие-то. Чтоб это беречь, надо о народе думать и понимать, что надо для этого делать. А вот этого понимания последние сорок лет, начиная с Горбачева, не было и нет до сих пор.

  4. 16.09.2025, 11:41
    Гость: Почему власти не берегут сталинское наследие — лесополосы

    Безусловно, в сложившейся ситуации виноваты англосаксы!

  5. 16.09.2025, 11:36
    Гость: Николай

    Буржуям выгоднее закупать продукты в Эмиратах. Этого горбатого только известным способом исправить можно.

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Туск заявил о российских беспилотниках в воздушном пространстве Польши
Number 10, CC BY 2.0"/>
«Коалиция» поделила Украину: Франции — недра, Британии — логистика, Румынии — порты
Школа © KM.RU, Илья Шабардин
87% детей мигрантов не зачислили в российские школы
Минюст внес в реестр иноагентов писателя Эдуарда Тополя
Избранное
Жар-птица «Антология» (4CD)
ВОЗ высоко оценила стратегию Москвы по развитию города для здоровья его жителей
Госсовет: Путин готовит себе «запасной аэродром», вопреки Конституции?
Секрет «Малибу» (интернет-сингл)
«Электропартизаны» устроили сеанс некоммерческого рока в честь «Бесконечного праздника»
Соломенные еноты «Горбунок»
Billy’s Band, 30 июля, «16 Тонн»
Музыкальная премия Cup Of Madness («Танцы минус» и др.), 10 ноября «16 Тонн Арбат»
«Отброшенная в проклятом 1991-м со своих исторических рубежей Россия, превращённая в ничто, в ноль, в пустоту, сегодня контратакует»
Армения после Карабаха: ничего не поняли, ничего не забыли, ничему не научились…
Что такое система ESP — как она работает и какова ее роль
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации