НАТО начало операцию «Восточный страж»
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию «Восточный страж» для укрепления позиций на восточном фланге. В ней будет задействованы силы и средства Великобритании, Дании, Германии, Франции и других стран, пишет «Коммерсант».
Главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Алекс Гринкевич сказал, что «Восточный страж», среди прочего, позволит объединить воздушную и наземные обороны стран альянса.
Поводом для операции, как сказал Марк Рютте, стал инцидент с беспилотниками в Польше. Он возложил ответственность за него на Россию. По его словам, Россия ведет себя в воздухе все опаснее, и это неприемлемо.
Ночью 10 сентября силы ПВО Польши сбили 19 беспилотников. Обломки сбитого дрона повредили кровлю одного из домов. Власти Польши попросили НАТО задействовать 4 статью устава — провести консультации между странами-членами альянса.
