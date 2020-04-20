Мигрантов предложили приравнять к гражданам РФ на время эпидемии COVID-19

09:39

Трудовых мигрантов предложили приравнять к гражданам России для того, чтобы они получили возможность претендовать на пособия по безработице. Письмо с соответствующим предложением направила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева председателю правительства России Михаилу Мишустину.

В своем письме Чупшева предложила на время сложной эпидемиологической ситуации в России приравнять трудовых мигрантов к гражданам Российской Федерации "для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости", пишет ТАСС.

В качестве примера приводится аналогичная мера, введенная в Португалии. На время борьбы с коронавирусом и его последствиями португальские власти приравняли 580 тысяч мигрантов к гражданам страны.

Так же в АСИ предложили запустить перераспределение средств нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" с целью организации "подготовки мигрантов под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры".

В марте президент РФ Владимир Путин поручил правительству увеличить максимальное пособие по безработице до уровня МРОТ, то есть до 12 130 рублей. Граждане, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости, в апреле - июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере.

В России с 9 апреля действуют правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, позволяющие подавать заявление в центр занятости дистанционно через портал "Работа в России". Правила исключают необходимость предоставления трудовой книжки и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Упрощенный порядок введен до 31 декабря 2020 года.