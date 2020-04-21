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Жители Ростова-на-Дону устроили онлайн-митинг против самоизоляции

01:34 21.04.2020
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Жители Ростова-на-Дону организовали виртуальный митинг в знак протеста против местных властей из-за режима самоизоляции. В приложении «Яндекс.Навигатор» у здания правительства области появились десятки комментариев с требованием ввести чрезвычайное положение или выплатить пособия.

Недовольство жителей вызвало то, что из-за рекомендательного характера режима самоизоляции пострадавшие от пандемии коронавируса и утратившие работу ростовчане, по их мнению, не получают необходимую социальную помощь, пишут "Ведомости"

«Чем платить ипотеку?», «хотим есть, что делать?», «дайте возможность работать» — такие комментарии оставляли пользователи «Яндекс.Навигатора».

Позже к ростовчанам присоединились жители других городов. Скопления протестных комментариев у зданий областных правительств в «Яндекс.Навигаторе» зафиксированы также в Красноярске и Нижнем Новгороде.

Режим всеобщей самоизоляции действует в Ростовской области с начала апреля. В области, по данным федерального штаба на 20 апреля, выявлено 292 заболевших коронавирусной инфекцией, 13 из них уже вылечились, летальных исходов заболевания не зафиксировано.

Темы: Коронавирус, Ростов-на-Дону
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