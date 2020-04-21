Собянин ввел режим обязательной самоизоляции для больных ОРВИ

15:36

С 22 апреля все жители Москвы и гости столицы с ОРВИ обязаны соблюдать правила и ограничения, установленные для заразившихся коронавирусом. Такие требования содержатся в новом указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Требования касаются даже тех людей, у которых не подтверждён диагноз «коронавирус».

Таким образом мэрия Москвы уравняла карантинные режимы для людей с подтвержденным заражением коронавирусом и для тех, у кого есть симптомы острых респираторных заболеваний.

В документе отмечается, что столичные власти будут отслеживать геолокацию таких граждан.

«В целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы или в соответствии с постановлениями санитарных врачей применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения», - говорится в указе.

Передвижение указанных граждан допускается в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе с использованием транспортных средств на основании оформленного цифрового пропуска.

В указе имеются также ограничения и для живущих вместе с ними людей. Они могут выходить в ближайшие магазины, выносить мусор и гулять с животными. При этом пользоваться транспортом можно исключительно для поездки в лечебное учреждение.