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Собянин ввел режим обязательной самоизоляции для больных ОРВИ

15:36 21.04.2020
Сергей Собянин
© KM.RU, Алексей Белкин
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С 22 апреля все жители Москвы и гости столицы с ОРВИ обязаны соблюдать правила и ограничения, установленные для заразившихся коронавирусом. Такие требования содержатся в новом указе мэра Москвы Сергея Собянина.

Требования касаются даже тех людей, у которых не подтверждён диагноз «коронавирус».

Таким образом мэрия Москвы уравняла карантинные режимы для людей с подтвержденным заражением коронавирусом и для тех, у кого есть симптомы острых респираторных заболеваний.

В документе отмечается, что столичные власти будут отслеживать геолокацию таких граждан.

«В целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы или в соответствии с постановлениями санитарных врачей применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения», - говорится в указе.

Передвижение указанных граждан допускается в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе с использованием транспортных средств на основании оформленного цифрового пропуска.

В указе имеются также ограничения и для живущих вместе с ними людей. Они могут выходить в ближайшие магазины, выносить мусор и гулять с животными. При этом пользоваться транспортом можно исключительно для поездки в лечебное учреждение.

Темы: Коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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21.04.2020, 22:43
Гость: таки-да

"на одежду нашивать не надо?"-в век искусственного интеллекта и полной цифровизации учет идет автоматически, с помощью всевидящего ока все давно обштопаны и поставлены на карандаш у большого братана и его хозяев.
21.04.2020, 19:21
Гость: елена

делается это для многих целей и в том числе для прумножения статистики. а то ведь даже на эпидемический подъем не тянет куда уж там пандемию.
21.04.2020, 19:19
Гость: елена

допрыгались. доигрались. мороз крепчает. завтра всех на четвереньки поставят и ведь практически все согласятся, потому как народ невежественный, темный, боится за свою драгоценную жизнь.
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