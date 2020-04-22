Собянин предупредил о нехватке мест в российских больницах через 3–4 недели

20:16

Если нынешние темпы распространения COVID-19 сохранятся, то через 3-4 недели в стране полностью заполнится коечный фонд.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавируса, сообщается на сайте мэрии.

По его словам, сейчас в стране занято почти 25 тысяч коек (без учета Москвы), а их общее количество составляет порядка 80 тысяч.

Собянин считает, что в регионах необходимо вдвое увеличить коечный фонд - с 1000 до 2000 мест, а в регионах с преимущественно сельской местностью - с 500 до 1000 коек. При этом Москве, по словам мэра, могут дополнительно потребоваться 30 000 мест в стационарах для зараженных.

В настоящее время в Москве развернуто 16 000 коек для заболевших COVID-19. К 27 апреля их число увеличится до 20 000.

Стоит отметить, что 20 апреля Сергей Собянин принял решение снизить планы по введению коек для больных коронавирусом с 9000 до 4000.

«Мы планировали ввести девять тысяч больничных коек для коронавируса, но по той динамике тяжелых пациентов, которую мы видим за последние 10 дней, мы задачу себе уменьшили с 9 до 4 тысяч коек. Уже в выходные мы увидели, что можно ещё отложить ввод дополнительных больничных коек, поэтому сегодня вводим около двух тысяч всего», - цитирует слова Собянина РИА Новости.

Также Собянин заметил, что динамика заражения коронавирусом остается сглаженной и растет количество больных с пневмонией.