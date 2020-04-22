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Собянин предупредил о нехватке мест в российских больницах через 3–4 недели

20:16 22.04.2020
Сергей Собянин
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
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Если нынешние темпы распространения COVID-19 сохранятся, то через 3-4 недели в стране полностью заполнится коечный фонд.

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавируса, сообщается на сайте мэрии.

По его словам, сейчас в стране занято почти 25 тысяч коек (без учета Москвы), а их общее количество составляет порядка 80 тысяч.

Собянин считает, что в регионах необходимо вдвое увеличить коечный фонд - с 1000 до 2000 мест, а в регионах с преимущественно сельской местностью - с 500 до 1000 коек. При этом Москве, по словам мэра, могут дополнительно потребоваться 30 000 мест в стационарах для зараженных.

В настоящее время в Москве развернуто 16 000 коек для заболевших COVID-19. К 27 апреля их число увеличится до 20 000.

Стоит отметить, что 20 апреля Сергей Собянин принял решение снизить планы по введению коек для больных коронавирусом с 9000 до 4000.

«Мы планировали ввести девять тысяч больничных коек для коронавируса, но по той динамике тяжелых пациентов, которую мы видим за последние 10 дней, мы задачу себе уменьшили с 9 до 4 тысяч коек. Уже в выходные мы увидели, что можно ещё отложить ввод дополнительных больничных коек, поэтому сегодня вводим около двух тысяч всего», - цитирует слова Собянина РИА Новости.

Также Собянин заметил, что динамика заражения коронавирусом остается сглаженной и растет количество больных с пневмонией.

Темы: Коронавирус, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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23.04.2020, 00:18
Гость: не стройкой, а вымиранием

«Если нас всех выставят за дверь...»

Несколько дней назад губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов гордо озвучил перечень больниц, которые в следующем месяце собираются отдать под размещение инфицированных коронавирусом.

В этот список попал и крупнейший Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова" Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Онкологические больные, которые лежат здесь, в ужасе.

Сказано, что, если эпидемиологическая обстановка в городе будет признана катастрофической - по каким стандартам и критериям? кто и как станет это определять, опять менеджеры от медицины, старающиеся побыстрее отчитаться наверх нужными показателями? - данное лечебное учреждение продолжит работать только на приём больных с COVID-19.

Как утверждают сами пациенты, эта клиника - одна из последних и самых известных в регионе, открытая для приема и лечения всех видов и стадий онкологических заболеваний.

Ежемесячно через неё проходят более 1200 человек, в том числе пожилые, дети, сюда приезжают со всей России и стран СНГ.

Если онкоцентр перепрофилируют, получить соответствующую высокотехнологичную медпомощь где-то поблизости будет невозможно. А ее прерывание по протоколам, утвержденным Минздравом РФ, реально угрожает жизни.==
Источник МК

В других городах людей усиленно выписывают из больниц на второй-третий день после операций, койки готовят....операции отменяют
Геноцид какой-то, вымрем.
Не дай Бог сейчас заболеть неважно чем, угробят
23.04.2020, 00:10
Гость: через 3-4 недели в стране полностью заполнится коечный фонд.

зато бордюр хватает и узбеков которые эти бордюры укладывают тоже в достатке
22.04.2020, 23:21
Гость: А.Иванов

Запахло большой стройкой!!!
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