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Совет Федерации раскритиковал идею Минюста о штрафах за лай собак

17:31 27.04.2020
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В Совете Федерации подвергли критике инициативу Минюста о расширении пункта об административном наказании за нарушение тишины в ночное время.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Комитета СФ РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, инициатива штрафовать за лай собак или неисправную сигнализацию противоречит "не только духу закона, но и здравому смыслу".

Кроме того, эта норма даст простор для возможной коррупции и злоупотребления полномочиями. Из-за неточных формулировок, под этот пункт можно будет подвести и плач ребенка, а также любые другие звуки, которые не мешают большинству людей.

"Люди даже не будут знать, что совершают что-то наказуемое", - отметил чиновник, приведя в пример сработавшую сигнализацию, когда хозяин машины находится в другом месте.

Клишас добавил, что эти предложения ранее не обсуждались на заседаниях межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП.

"В случае, если данные предложения будут направлены в Совет Федерации, мы будем выступать против них",- резюмировал он.

Темы: Министерство юстиции РФ, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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27.04.2020, 21:20
Гость: Гость

тогда вопрос - чего ваша машина стоит ночью во дворе под окнами чужих людей - для этого есть стоянка или гараж. что касается собак - постройте себе дом в лесу, и хоть жирафов со страусами там розводите. чего из-за вашего волкодава остальные люди спать по ночам не должны. что касается плача ребенка по ночам. если мать нормальная - то она сразу встанет и успокоит свое дитя. а если она дебилка - и не понимает, что постоянные истерики ее ребенка не только мешают окружающим, но и сам ребенок становится ненормальным. значит надо как-то стимулировать человека. один раз штраф заплатит - и сразу побежит ребенка успокаивать. а то привыкли - типа они одни в доме живут. хотите ни в чем себя не ограничивать - покупайте собственный дом. а пока вы живете в обычной квартире, то как говорится - если вас что-то не устраивает - едьте тогда на такси, а не в троллейбусе. в смысле, если вы живете в квартире, то у вас не тот статус, чтобы так себя вести - вместе с вашими детьми и собаками. говоря проще - знайте свое место...
27.04.2020, 20:02
Гость: возрозили

Это из оперы - "преподователь предлогает оддых в Египете"?
27.04.2020, 19:59
Гость: Патамушто

у них фамилии - Клишас.
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