Совет Федерации раскритиковал идею Минюста о штрафах за лай собак

17:31

В Совете Федерации подвергли критике инициативу Минюста о расширении пункта об административном наказании за нарушение тишины в ночное время.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Комитета СФ РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, инициатива штрафовать за лай собак или неисправную сигнализацию противоречит "не только духу закона, но и здравому смыслу".

Кроме того, эта норма даст простор для возможной коррупции и злоупотребления полномочиями. Из-за неточных формулировок, под этот пункт можно будет подвести и плач ребенка, а также любые другие звуки, которые не мешают большинству людей.

"Люди даже не будут знать, что совершают что-то наказуемое", - отметил чиновник, приведя в пример сработавшую сигнализацию, когда хозяин машины находится в другом месте.

Клишас добавил, что эти предложения ранее не обсуждались на заседаниях межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП.

"В случае, если данные предложения будут направлены в Совет Федерации, мы будем выступать против них",- резюмировал он.