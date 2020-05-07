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Полиция возбудила уголовное дело о гибели собак из монастырского приюта

13:06 7.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Полиция Тулской области возбудила уголовное дело по факту убийства шести собак, содержавшихся в приюте на территории Свято-Казанского монастыря в Колюпанове.

Как пишет "Интерфакс", дело возбуждено по статье о жестоком обращении с животными.

Отмечается, что возбуждения уголовного дела добивались волонтеры, работавшие в приюте. По их словам, в ночь на 16 марта к монастырю подъехали люди на джипах и вывезли около 60 собак. Волонтерам же заявили, что собаки были отправлены в другие приюты и пристроены "в хорошие руки", полиции было сказано, что "случилось чудо, и собаки улетели".

Позже приютских собак начали находить в радиусе 30-40 км от монастыря, к 7 мая 25 собак были обнаружены живыми. Еще шесть были найдены застреленными.

В конце марта представитель монастыря назвал волонтерам место, куда были вывезены 18 собак, там была найдена одна из собак в чрезвычайно тяжелом состоянии. По словам волонтеров, собаки были вывезены по распоряжению священика Андрея Демина, за их вывоз было занлачено.

Полиция проверяя обстоятельства вывоза собак ранее с территории монастыря, не нашла повода для возбуждения уголовного дела. Согласно результатам той "проверки" собаки "разбежались в неизвестном направлении из-за плохо запертых вольеров". 

Волонтеры пожаловались на отказ МВД в прокуратуру, где решили что отказ полиции был незаконным и необоснованным и вернули дело для дополнительной проверки. 

Темы: Тульская область, Происшествия
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.05.2020, 19:40
Гость: Мефодий

А какая конфессия? Не православная ли часом?
Вообще полиция и злобные нелюди "священники", одна банда.
07.05.2020, 17:35
Гость: Почему тогда

не возбуждено уголовное дело против голиковых, скворцовых... за гибель людей от коронавируса?
07.05.2020, 17:15
Гость: диман Алевтине

Ваших внуков, детей еще не покусали бедные беззащитные животные? А то по-другому запоете... Собак уже больше чем людей. Все было правильно в Советском Союзе!
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