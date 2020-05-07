Полиция возбудила уголовное дело о гибели собак из монастырского приюта

13:06

Полиция Тулской области возбудила уголовное дело по факту убийства шести собак, содержавшихся в приюте на территории Свято-Казанского монастыря в Колюпанове.

Как пишет "Интерфакс", дело возбуждено по статье о жестоком обращении с животными.

Отмечается, что возбуждения уголовного дела добивались волонтеры, работавшие в приюте. По их словам, в ночь на 16 марта к монастырю подъехали люди на джипах и вывезли около 60 собак. Волонтерам же заявили, что собаки были отправлены в другие приюты и пристроены "в хорошие руки", полиции было сказано, что "случилось чудо, и собаки улетели".

Позже приютских собак начали находить в радиусе 30-40 км от монастыря, к 7 мая 25 собак были обнаружены живыми. Еще шесть были найдены застреленными.

В конце марта представитель монастыря назвал волонтерам место, куда были вывезены 18 собак, там была найдена одна из собак в чрезвычайно тяжелом состоянии. По словам волонтеров, собаки были вывезены по распоряжению священика Андрея Демина, за их вывоз было занлачено.

Полиция проверяя обстоятельства вывоза собак ранее с территории монастыря, не нашла повода для возбуждения уголовного дела. Согласно результатам той "проверки" собаки "разбежались в неизвестном направлении из-за плохо запертых вольеров".

Волонтеры пожаловались на отказ МВД в прокуратуру, где решили что отказ полиции был незаконным и необоснованным и вернули дело для дополнительной проверки.