Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая

16:48

Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая 2020 года включительно. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

При этом он отметил, что ждать скорого снятия ограничений не стоит.

Также в блоге мэра указано, что с 18 до 31 мая школьники 1-8-х и 10-х классов продолжат дистанционное обучение в режиме свободного посещения. Домашних заданий и оценок не будет. Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжают обучение до 31 мая 2020 года.

По информации «Ведомостей», жители столицы будут обязаны носить маску каждый раз, когда выходят из дома, а в зданиях и общественном транспорте также придётся использовать и перчатки. При этом источник «Коммерсанта» утверждает, что «масочный режим» в Москве может продлиться до двух месяцев.