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Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая

16:48 7.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая 2020 года включительно. Об этом говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

При этом он отметил, что ждать скорого снятия ограничений не стоит.

Также в блоге мэра указано, что с 18 до 31 мая школьники 1-8-х и 10-х классов продолжат дистанционное обучение в режиме свободного посещения. Домашних заданий и оценок не будет. Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжают обучение до 31 мая 2020 года.

По информации «Ведомостей», жители столицы будут обязаны носить маску каждый раз, когда выходят из дома, а в зданиях и общественном транспорте также придётся использовать и перчатки. При этом источник «Коммерсанта» утверждает, что «масочный режим» в Москве может продлиться до двух месяцев.

Темы: Коронавирус, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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07.05.2020, 21:42
Гость: Бггггг

Вова любит народ???
Так что ж он об него последние лет 10 только ноги вытирает?
07.05.2020, 21:40
Гость: Это

флуктуация нейтриннного поля!
07.05.2020, 21:27
Гость: ВЯЧЕСЛАВ

Никто на даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь, и не герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Все комментарии (34)
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