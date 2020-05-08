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Полпред президента предупредил о риске банкротства «Уральских авиалиний»

15:34 8.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Тяжелая ситуация в авиаотрасли на фоне эпидемии COVID-19 грозит «Уральским авиалиниям» банкротством. Об этом заявил 8 мая полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

«Ко мне обратился директор авиакомпании Скуратов: компания на грани банкротства, кредиты не дает ни Сбербанк, ни ВТБ, я с Грефом разговаривал, с Костиным. [Они говорят], у нас есть позиция, и речь идет не об уральской авиакомпании, речь идет об авиационной отрасли в целом», — цитирует чиновника Ura.ru.

По словам Цуканова, необходимо обратиться в кабмин и принять единые меры поддержки всех перевозчиков. Для этого понадобятся госгарантии получения кредитов, открытие лимитов финансирования, которые были ранее заявлены.

В целом же, добавляет чиновник, «ситуация находится под контролем».

«Мало пассажиров — мы решили эту проблему, переоборудовав 12 воздушных судов для грузовых перевозок (при этом получив лицензии на перевозку)», - отметил он.

Ранее Министерство транспорта предложило выплачивать авиакомпаниям по 365 рублей за каждого неперевезенного пассажира. При этом получить данные средства могут лишь те перевозчики, которые не прекратили перевозки и в каждом отчетном месяце сократили не более 10% пилотов и бортпроводников.
 

Темы: Авиасообщение в России, Российские авиакомпании
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Комментарии читателей
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08.05.2020, 18:11
Гость: Не беда

В СССР была всего одна авиакомпания, и прекрасно жили.
08.05.2020, 18:04
Гость: Николай

Ну обанкротится. Ну и что? У нас, я так понимаю, людям только возможности полетать на "Уральских авиалиниях" не хватает, а остальное все есть?
08.05.2020, 16:26
Гость: Озеро

Президент со своей сворой коррумпированных чиновников, олигархов и финансистами Грефом, Набиуллиной и Силуановым по сути работают против народа и против России. С ними России никогда не встать с колен, они из России делают колонию Запада!
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