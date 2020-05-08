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Роспотребнадзор заявил о сохранении правил карантина до разработки вакцины

18:10 8.05.2020
Фото с сайта council.gov.ru
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с «Единой России» заявила, что введенные в стране в связи с коронавирусом правила поведения будут действовать до появления вакцины против SARS-CoV-2 или пока вирус не решит, что он «устал» и уходит.

«Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся. Мы это поняли уже давно и выстраиваем так свою стратегию и тактику. Мы должны изменить свои правила вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может, раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит. На сегодняшний день это неизбежно, с этим сталкиваются практически все страны, что мы должны менять правила своей жизни», - цитирует слова Поповой ТАСС.

При этом она отметила, что самым последним ограничением, которое будет снято, будет запрет на проведение массовых мероприятий.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин возложил на губернаторов ответственность за принятие необходимых ограничительных мер, дав им соответствующие дополнительные полномочия.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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09.05.2020, 04:53
Гость: Ну и что?

Это всего лишь структуризация рабочей силы,после которой произойдет "естественный отсев" лишнего населения.Правда и здесь мы идем своим путем(везде всегда своим путем,первые строили коммунизм,первые построили воровской капитализм).Во всем мире перенаселение и "отсев" становится выходом из маячущего голода,а у нас мы вымираем усилиями власти и вместо создания человеческих условий хоть как то приближенных к условиям на Западе,моя власть "отсеивает"ненужные ей рты.
08.05.2020, 23:26
Гость: когда то

некоторые тоже думали что они власть на тысячу лет,но нюрнбергский трибунал решил иначе...
08.05.2020, 22:40
Гость: А как голосование?

То есть, голосования по Конституции не будет до принятия вакцины?
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