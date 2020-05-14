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Кабмин выделил свыше 4,8 млрд рублей Минобороны, Росгвардии, ФМБА и ФСИН

10:22 14.05.2020
Фото © KM.RU, Александра Воздвиженская
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Правительство РФ выделило из резервного фонда более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Министерства обороны России, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ России, ФСИН России, управлению делами президента.

Соответствующее распоряжение, подписанное и.о. премьер-министра РФ Андрея Белоусова, опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, выплаты положены "медицинским работникам, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, иным работникам, <...> непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция", за работу в период с апреля по июнь.

Самая большая сумма (2,77 млрд рублей) будет направлена Минобороны РФ. Росгвардии выделено почти 93 млн рублей, ФМБА - 751,4 млн рублей, ФСБ - 334 млн рублей, ФСИН - почти 661 млн рублей, управлению делами президента - около 195 млн рублей.

Размер стимулирующей выплаты для врачей, которые оказывают скорую медицинскую помощь, составит 50 тыс. рублей ежемесячно, для среднего и младшего медицинского персонала, а также для водителей машин скорой помощи - 25 тыс. рублей. Столько же получат военнослужащие и приравненные к ним лица, выполняющие аналогичные функции.

Врачи, работающие в стационарах с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получат 80 тыс. рублей в месяц. Среднему медицинскому персоналу, военнослужащим и приравненным к ним лицам полагается ежемесячная выплата в размере 50 тыс. рублей, младшему персоналу (включая военнослужащих с аналогичными обязанностями) - 25 тыс. рублей.

8 апреля президент России Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом.

На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.

Темы: Коронавирус, Правительство России
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Комментарии читателей
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14.05.2020, 20:32
Гость: Странно.

У МВД есть хотя бы свои поликлиники и госпитали, и они сами открыто работают с людьми и им так мало дали денег. Даже ФСБ дали в 4 раза больше чем им.
14.05.2020, 16:49
Гость: Зоя

Вот наши пенсии и достойные зарплаты.
Спасибо бункерному, позаботился!
14.05.2020, 14:32
Гость: Евгений В

Эти деньги, остатки после "выделения", которые достигнут назначения пойдут у бедных в основном на продукты. Значит жди очередного скачка цен, иначе не бывает. Обычно как? Немножко дадут и больше отнимут тут же.
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