Россиянам назвали условия для перелетов после пандемии

16:06

Росавиация представила проект поэтапного снятия ограничений для авиационной отрасли. Он предполагает ношение пассажирами масок и перчаток в течение всего полета, пишет РИА «Новости».

Снимать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, ведомство предлагает в три этапа. Первый шаг предусматривает ограничение для пассажиров перемещения по салону и вызова бортпроводника. Согласно документу Росавиации, его можно будет вызвать только тогда, когда возникнет неразрешимая ситуация, влияющие на безопасность полета, состояние здоровья, и при угрозе жизни.

Также пассажиров не будут пускать на борт воздушного судна в верхней одежде. Ее нужно будет упаковать в пластиковый пакет, затем, по проходу к месту, поместить на полку для ручной клади и не доставать все время нахождения в самолете.

Не пустят на рейс и тех, у кого температура будет выше 37,5 градуса. Данную меру в ведомстве предлагают сохранить и для второго этапа. На третьем шаге бесконтактную термометрию пассажиров предлагается отменить.

План Росавиации также предполагает сохранения режима «пристегните ремни» на протяжении всего полета.