]]>
]]>
Главная В России Новости

Россиянам назвали условия для перелетов после пандемии

16:06 14.05.2020
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
Аэропорт Шереметьево © KM.RU, Кирилл Зыков
Материалы по теме:

Росавиация представила проект поэтапного снятия ограничений для авиационной отрасли. Он предполагает ношение пассажирами масок и перчаток в течение всего полета, пишет РИА «Новости».

Снимать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, ведомство предлагает в три этапа. Первый шаг предусматривает ограничение для пассажиров перемещения по салону и вызова бортпроводника. Согласно документу Росавиации, его можно будет вызвать только тогда, когда возникнет неразрешимая ситуация, влияющие на безопасность полета, состояние здоровья, и при угрозе жизни.

Также пассажиров не будут пускать на борт воздушного судна в верхней одежде. Ее нужно будет упаковать в пластиковый пакет, затем, по проходу к месту, поместить на полку для ручной клади и не доставать все время нахождения в самолете.

Не пустят на рейс и тех, у кого температура будет выше 37,5 градуса. Данную меру в ведомстве предлагают сохранить и для второго этапа. На третьем шаге бесконтактную термометрию пассажиров предлагается отменить.

План Росавиации также предполагает сохранения режима «пристегните ремни» на протяжении всего полета.

Темы: Коронавирус, Авиасообщение в России, Росавиация
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.05.2020, 18:36
Гость: Идиоты...

Верхняя одежда — группа товаров, объединённых по общему признаку «предметы одежды для ношения на улице». Верхняя одежда обычно надевается поверх нательного белья («нижней одежды»), корсетных изделий и/или одежды из костюмно-платьевой группы...
Летать в труселях будем? или пижамах?
А выдача пассажирами масок и перчаток где будет осуществляться? И замена? А утилизация?
Представляется так:
Подходим к лайнеру, девочки налево - мальчики направо, скидываем одежду, меняем ее на пижамки-маски-перчатки и гордо топаем по "лестнице в небо"...
14.05.2020, 18:16
Гость: пессимист

Смирительная рубашка, маска как у Ганнибала Лектора и кляп в рот, пропитанный антисептиком и вперёд Москва-Владивосток, и памперсы не забудьте. Аэрофлот-мы думаем о вас.
14.05.2020, 17:00
Гость: Россиянам назвали условия для перелетов

Пшено вопрос!
Условие одно: пришить к спине крылья.
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации