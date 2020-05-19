]]>
]]>
Главная В России Новости

Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра

12:06 19.05.2020
Фото с сайта government.ru
Фото с сайта government.ru
Материалы по теме:

Президент РФ Владимир Путин вернул переболевшему COVID-19 Михаилу Мишустину обязанности премьер-министра. Об этом сообщили 19 мая в пресс-службе Кремля.

Президент уже подписал указ о признании утратившим силу документа о назначении Андрея Белоусова и.о. главы правительства.

Назначение Белоусова было связано с заражением премьер-министра коронавирусом. Мишустин объявил о своем диагнозе в конце апреля во время видеоконференции с главой государства. Он сообщил Путину, что обязан следовать предписаниям врачей, а потому ложится в клинику на лечение.

Президент, в свою очередь, пообещал, что «окончательные» решения в экономической сфере без участия Михаила Мишустина приниматься не будут. Во время госпитализации премьер-министр успел провести несколько совещаний в режиме онлайн-связи.

12 мая об аналогичном диагнозе рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с ним с COVID-19 была госпитализирована его супруга Татьяна Навка.

Темы: Михаил Мишустин, Россия, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.05.2020, 15:42
Гость: 007

Три недели короновирус???? Больше двух не болеют!!!!! Мишустин болел воспалением хитрости!
19.05.2020, 14:49
Гость: Штурман

Очень жаль что Мишустин вновь возглавил Совет Министров РФ так как за период его правления экономическая ситуация в стране только ухудшилась и все свелось к продолжению либеральной прозападной политике Медведева,хотя из его уст регулярно звучали пустые призывы к выполнению нац. проектов. Белоусов из этой компании либеральных министров наиболее грамотный кадр и надо бы дать ему шанс выпрямить тяжелую ситуацию в экономике страны когда ВВП за эти месяцы просела на 28% официально,а если взять сектор работающий на внутренний рынок- наполовину прошлогодних показателей. Однозначно что с нынешний Совмин в натуре не справится с провалом и только новые кадры из числа противников гайдаровской экономики смогут спасти буржуазный режим от краха. С этой точки зрения возврат Мишустина полезное дело так как он и его команда скорее создадут условия для революционной ситуации и обновления страны чем Белоусов и набранные им новые кадры настоящих профессионалов.
19.05.2020, 14:07
Гость: Петр

то что Мишустин снова у руля, говорит о борьбе за власть с переменным успехом - когда его отстраняли побеждали "остроконечники", а теперь вот "тупоконечники" берут реванш
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации