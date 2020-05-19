Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра

12:06

Президент РФ Владимир Путин вернул переболевшему COVID-19 Михаилу Мишустину обязанности премьер-министра. Об этом сообщили 19 мая в пресс-службе Кремля.

Президент уже подписал указ о признании утратившим силу документа о назначении Андрея Белоусова и.о. главы правительства.

Назначение Белоусова было связано с заражением премьер-министра коронавирусом. Мишустин объявил о своем диагнозе в конце апреля во время видеоконференции с главой государства. Он сообщил Путину, что обязан следовать предписаниям врачей, а потому ложится в клинику на лечение.

Президент, в свою очередь, пообещал, что «окончательные» решения в экономической сфере без участия Михаила Мишустина приниматься не будут. Во время госпитализации премьер-министр успел провести несколько совещаний в режиме онлайн-связи.

12 мая об аналогичном диагнозе рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с ним с COVID-19 была госпитализирована его супруга Татьяна Навка.