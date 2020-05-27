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Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений

14:05 27.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Роспотребнадзор заявил, что Москва готова к первому и второму этапам выхода из ограничений, вызванных эпидемией коронавируса СOVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного управления ведомства Елену Андрееву.

По ее словам, в столице на стабильном уровне находятся три показателя, позволяющие отменять режим самоизоляции: коэффициент распространения инфекции (он должен быть менее единицы на протяжении 70 дней), наличие свободного коечного фонда и показатель тестирования населения (384 человека на 100 тысяч).

На текущий момент индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85. Кроме того Москва является абсолютным лидером по тестированию населения.

"Мы рассчитываем, что если все будет так, как сегодня видим по снижению темпов прироста и общего количества заболевания, то мы сможем все-таки перейти к этапу выхода на открытие объектов — как указано в рекомендациях Роспотребнадзора: служб быта, оказание услуг населению и, может быть, все-таки прогулки и выход на свежий воздух для детей и пожилых людей", - заявила Андреева.

За последние сутки в Москве выявлено 2140 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в столице зарегистрировано 171 443 заболевших. Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в 85 российских регионах за весь период превысило 370 тысяч. Из них более 142 тысяч выздоровели, 3968 человек умерли.

Темы: Коронавирус, Москва
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.05.2020, 14:55
Гость: Русский

...ясно ОДНО, нет худа без добра. Этот коронавирус...помог в Столице создать ПЕРВОклассные дополнительные мед.мощности для борьбы против разных вирусов и ВЫЧИСТИТЬ город от разной привозной заразы.
Сейчас на всех вокзалах и аэропортах будут вычислять зараженных и на карантин ..за собственный счет. А то все кому не лень -лезут в Москву. Вылечись, приготовь мед.справку- проверим -если липовая, в тюрьму.
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