Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений

14:05

Роспотребнадзор заявил, что Москва готова к первому и второму этапам выхода из ограничений, вызванных эпидемией коронавируса СOVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного управления ведомства Елену Андрееву.

По ее словам, в столице на стабильном уровне находятся три показателя, позволяющие отменять режим самоизоляции: коэффициент распространения инфекции (он должен быть менее единицы на протяжении 70 дней), наличие свободного коечного фонда и показатель тестирования населения (384 человека на 100 тысяч).

На текущий момент индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85. Кроме того Москва является абсолютным лидером по тестированию населения.

"Мы рассчитываем, что если все будет так, как сегодня видим по снижению темпов прироста и общего количества заболевания, то мы сможем все-таки перейти к этапу выхода на открытие объектов — как указано в рекомендациях Роспотребнадзора: служб быта, оказание услуг населению и, может быть, все-таки прогулки и выход на свежий воздух для детей и пожилых людей", - заявила Андреева.

За последние сутки в Москве выявлено 2140 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в столице зарегистрировано 171 443 заболевших. Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в 85 российских регионах за весь период превысило 370 тысяч. Из них более 142 тысяч выздоровели, 3968 человек умерли.