Минтруд предложил ввести особые правила увольнений при пандемии

10:46

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления, регулирующий порядок увольнений, введения простоя на предприятии или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии, пишет РБК.

Так, документ запрещает увольнять или отправлять в простой по инициативе работодателя. Разрывать трудовые отношения станет возможным исключительно по просьбе работника или обоюдному согласию сторон.

При сокращении штата в условиях пандемии уволить сотрудника можно будет только на следующий рабочий день после завершения ограничительных мер, связанных с карантином, если двухмесячный срок уведомления сотрудников истекает в период их действия.

Министерство также предлагает сократить до двух недель двухмесячный срок уведомления сотрудников об изменениях по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы, включая введение режима неполного рабочего дня, если необходимость этих изменений вызвана пандемией.

Как пишет издание, документ отправлен на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. После этого он будет внесен в правительство. В случае утверждения документа, его действие предлагают распространить на 2020 год.