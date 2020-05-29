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Минтруд предложил ввести особые правила увольнений при пандемии

10:46 29.05.2020
Минтруда и соцзащиты РФ
Фото © KM.RU, Илья Шабардин
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Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления, регулирующий порядок увольнений, введения простоя на предприятии или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии, пишет РБК.

Так, документ запрещает увольнять или отправлять в простой по инициативе работодателя. Разрывать трудовые отношения станет возможным исключительно по просьбе работника или обоюдному согласию сторон. 

При сокращении штата в условиях пандемии уволить сотрудника можно будет только на следующий рабочий день после завершения ограничительных мер, связанных с карантином, если двухмесячный срок уведомления сотрудников истекает в период их действия.

Министерство также предлагает сократить до двух недель двухмесячный срок уведомления сотрудников об изменениях по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы, включая введение режима неполного рабочего дня, если необходимость этих изменений вызвана пандемией.

Как пишет издание, документ отправлен на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. После этого он будет внесен в правительство. В случае утверждения документа, его действие предлагают распространить на 2020 год. 

Темы: Сотрудники, Трудовое законодательство в России, Рынок труда и безработица в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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29.05.2020, 19:53
Гость: гость

Чемодан, вокзал, кишлак!
29.05.2020, 13:25
Гость: Особые правила, особые правила...

Пинком под зад! Вот и все "правила".
29.05.2020, 13:24
Гость: Чем

больше напишут, тем за меньшее будут отвечать.
Закон моря.
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