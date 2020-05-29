СМИ удалили пародию Галкина на Путина и Собянина якобы «по звонку сверху»

20:11

Из российских СМИ исчезли новости о ролике Максима Галкина, в котором юморист спародировал совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным.

По информации издания The Bell, данные новости были сняты после звонков чиновников. При этом отмечается, что в зависимости от издания, звонки поступали как из мэрии, так и из администрации президента.

Новость была удалена из таких изданий, как Regnum, Lenta.ru, «Московский комсомолец», Gazeta.ru и сайт телеканала «360 Подмосковье».

Напомним, в ролике Галкин одновременно пародирует Путина и Собянина.

«Собянин», помимо прочего, предлагает, чтобы граждане «двигались строго по уложенному орнаменту плитки, которая в городе везде одинаковая», а «Путин» указывает, что штрафы не должны превышать размер помощи от государства. Разработанные в итоге совещания правила они решают назвать «График, чтобы подышать свободно через день» - «так звучит демократичнее».