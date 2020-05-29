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СМИ удалили пародию Галкина на Путина и Собянина якобы «по звонку сверху»

20:11 29.05.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Из российских СМИ исчезли новости о ролике Максима Галкина, в котором юморист спародировал совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным.

По информации издания The Bell, данные новости были сняты после звонков чиновников. При этом отмечается, что в зависимости от издания, звонки поступали как из мэрии, так и из администрации президента.

Новость была удалена из таких изданий, как Regnum, Lenta.ru, «Московский комсомолец», Gazeta.ru и сайт телеканала «360 Подмосковье».

Напомним, в ролике Галкин одновременно пародирует Путина и Собянина.

«Собянин», помимо прочего, предлагает, чтобы граждане «двигались строго по уложенному орнаменту плитки, которая в городе везде одинаковая», а «Путин» указывает, что штрафы не должны превышать размер помощи от государства. Разработанные в итоге совещания правила они решают назвать «График, чтобы подышать свободно через день» - «так звучит демократичнее».

Темы: Видео ролики, Владимир Путин, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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30.05.2020, 01:28
Гость: Упсы

А мы уже видели. Похохотали и стало грустно.
30.05.2020, 01:21
Гость: ТВ невозможное

Ковидла на завтрак, на обед и ужин, по расписанию!
Это уже перебор!
"Надо, чтобы в доме были и мясные закуски", а не только капусточка. Это уже превратилось просто в фарс. Смотреть невозможно, ни до, ни после обеда, как завещал профессор Преображенский!
А что, если первым сюжетом давать статистику по всему спектру заболеваний? Или тогда все станет яснее ясного, а потому про смертность на дорогах, от передоза, инфарктов и инсультов, суицидов на почве инфотерроризма ТВ стыдливо молчит?
30.05.2020, 01:15
Гость: Уж не пародия ли он?

То, что выдал "на гора" Собянин - это уже была пародия на самого себя, тот случай, когда пародия, собственно, не нужна, это такая САМОПАРОДИЯ! У нас, с недавнего времени, все такое САМО... Все скоренько, сами-сами! Власти с каким-то САМОупоением занимались, уж почти 3 месяца как, САМОдискредитацией, и "запрет" на новость о пародии Галкина - это тоже из очередных САМО-. Все равно все, кто хотел, посмотрели, посмеялись! Ведь все просто: не хотите, чтобы над вами смеялись, не делайте глупостей, не издавайте законов, которые народ не будет заведомо исполнять! А если сделали глупость (цифрофашистские пропуска), то отменяйте немедленно! Забыли, что ли, общеизвестную притчу, что с тех, кто смеётся, брать уже нечего, за данью к ним можно не ходить! Смеялись над Гитлером, и победили! А он грозился, что, войдя в Москву, повести Кукрыниксов, и что? Не вышло!
Собянин провалился, причём уже давно, и сам себя высек, с этими бредовыми схемами прогулок! А Президенту надо было его мягко остановить, а не говорить, как он доволен этой зондеркомандой. Как-то с чувством юмора стало плоховато... И даже не будь пародии Галкина, москвичи придумали свои пародии, ещё смешнее!Да взять хоть Немерюка, из мэрской команды:"Гулять надо по расписанию прописки, живя в Бирюлеве, гулять как в Медведково". Это не мэрия, а какой-то театр абсурда! Потом подключилась Ракова: "Москвичам надо ещё немного потерпеть, схема мудреная, но надо выполнять". Беда мэрии - судят обо всех по себе))) а сами белены об"елись!)))
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