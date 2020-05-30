Малькевич дал понять Аль-Мишри, что ливийским шантажистам не будет уступок

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Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал о разговоре, состоявшемся между сотрудником Фонда и представителем так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии о похищенных социологах

Фото с сайта mil.ru

Напомним, поздно ночью 28 мая на странице ПНС в Facebook появилось видео под названием «Максим Шугалей, история шпиона», в котором боевики рассказали, что якобы задержание Шугалея и его коллеги Самера Суэйфана произошло по официальной причине - подозрению в шпионаже. Это единственная представляющая интерес информация из короткого ролика. Все остальное, что показали в видеоролике – голословные обвинения с претензией на создание «сенсации».

Малькевич утверждает, что официальных обвинений социологам, являющихся сотрудниками фонда, так и не выдвинули. Россияне находятся в заключении в неофициальной триполитанской тюрьме «Митига» с 17 мая 2019 года. Их похитили вооруженные люди. И это несмотря на то, что проведение социологического исследования ученые заранее согласовали с властями ПНС.

Через какое-то время с руководством фонда решил связаться представитель ПНС Халед аль-Мишри. 29 мая 2019 года между ним и арабоговорящим сотрудником ФЗНЦ Юнесом Абазидом состоялся разговор.

Аль-Мишри заявил, что он может посодействовать в освобождении россиян, но для этого Москве нужно поменять позицию по ливийскому конфликту. Россия должна выразить однозначную поддержку властям в Триполи, а глава ПНС Файез Саррадж и вовсе хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Также мы стараемся не довести это дело до суда, т. к. если дело дойдет до суда, то будет уже сложнее его закрыть. Поэтому мы будем стремиться решить вопрос дружелюбными методами, так, чтобы принести пользу обеим сторонам. У господина Сарраджа есть желание посетить Россию и встретиться с президентом Путиным, и выйти с этой встречи с заявлением, что Россия за легитимность и за решения Совбеза ООН», - заявил аль-Мишри.

Сотрудник фонда объяснил, что у России нейтральная позиция по ливийскому вопросу, к тому же, в нашей стране «не принято идти на шантаж». Помимо этого, у ФЗНЦ нет возможности пролоббировать встречу ПНС и высшего руководства РФ, ведь организация является общественным фондом.

На вопрос о выдвинутых социологам обвинениях аль-Мишри ответил следующим образом: «Все их преступление – это нарушение визового режима», добавив, что помимо этого социологов уличили в установлении контактов с «персонажем, который считается врагом в условиях войны».

Данным персонажем является Сейф Каддафи – сын законного правителя Ливии Муаммара Каддафи, убитого боевиками в 2011 году. Сын Каддафи не является в Ливии преступником и находится в стране абсолютно законно. Ранее за встречи с ним журналистов не похищали.

Сотрудник ФЗНЦ резонно заметил, что похищение людей за формальное нарушение визового режима, учитывая, что их визы были действительны и законны, неправильно. Как и неправильно торговаться потом, ставя на кон их судьбы.

Аль-Мишри понял, что ФЗНЦ не пойдет на условия ПНС и попытался смягчить напряжение, попросив не воспринимать его слова как шантаж. Но представитель фонда подчеркнул, что предложение ПНС выглядит именно так.

Александр Малькевич обратил внимание на то, что попытка шантажа со стороны ПНС доказывает, что это привычные методы для преступников из Триполи. Поэтому он обратился к мировому сообществу с призывом бойкотировать Халеда аль-Мишри за то, что он принимал участие в похищении социологов и их незаконном удержании.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, заявив, что «мы никогда не пойдем на поводу у ПНС. Нам не за что извиняться. Мы не можем портить свое лицо, лишь бы удовлетворить капризы лидера ПНС». Эксперт уверен, что вопрос с социологами обязательно решится, ведь правительство работает над ним.