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ЦИК предложил упростить порядок голосования по поправкам в Конституцию

16:52 1.06.2020
Конституция
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ЦИК России предложил максимально упростить процесс голосования по поправкам в Конституцию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа. 

Так, ЦИК предложил выдавать бюллетени для голосования смогут без серии и номера паспорта избирателя — гражданину будет достаточно расписаться.

Ранее Роспотребнадзор и ЦИК рекомендовали не передавать паспорт в руки членам комиссии в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции. 

Предполагается, что досрочное голосование может стартовать за шесть дней до плебисцита. Вызвать на дом членов комиссии с урной станет проще: для этого не понадобится уважительная причина вроде отпуска или плохого состояния здоровья.

По мнению экспертов, отказ от фиксации паспортных данных может привести к большому количеству фальсификаций. По их мнению, упрощённый порядок голосования служит цели «увеличения количества проголосовавших любой ценой».

Темы: Конституция РФ
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Комментарии читателей
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02.06.2020, 01:02
Гость: о как!

Так и в прежние времена на гражданскую войну идти не хотели,однако пришлось.Избирайтесь честно,не химичьте на выборах,не создавайте условий для бунтов ,тупо не грабьте беспредельно свой народ...
01.06.2020, 23:25
Гость: Ray Bloom

Как только не химичат, лишь бы остаться у власти и объегорить народ.
01.06.2020, 22:06
Гость: ма

Правит все равно семья Ельцина, выбирала семья и выберет снова из татар, на ключевых постах тоже. Рейтинг или антирейтинг все равно, лишь бы на слуху.
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