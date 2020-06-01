ЦИК предложил упростить порядок голосования по поправкам в Конституцию

16:52

ЦИК России предложил максимально упростить процесс голосования по поправкам в Конституцию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа.

Так, ЦИК предложил выдавать бюллетени для голосования смогут без серии и номера паспорта избирателя — гражданину будет достаточно расписаться.

Ранее Роспотребнадзор и ЦИК рекомендовали не передавать паспорт в руки членам комиссии в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

Предполагается, что досрочное голосование может стартовать за шесть дней до плебисцита. Вызвать на дом членов комиссии с урной станет проще: для этого не понадобится уважительная причина вроде отпуска или плохого состояния здоровья.

По мнению экспертов, отказ от фиксации паспортных данных может привести к большому количеству фальсификаций. По их мнению, упрощённый порядок голосования служит цели «увеличения количества проголосовавших любой ценой».