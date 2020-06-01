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В Госдуме предложили ввести пособия для домохозяек

07:42 1.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Представители фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий введение господдержки для домохозяек, пишет РИА Новости со ссылкой на одного из инициаторов документа.

Закононроект предполагает установить господдержку в размере одного МРОТ. Под ведением домашнего хозяйства подразумевается уборка дома, приготовление еды, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы или иная деятельность по дому.

Право на данное пособие будет иметь только один из членов семьи в случае, если размер среднедушевого дохода в ней не превышает двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

Порядок начислений выплат должен определить Минтруд, а подать документы на его получение можно будет через органы соцзащиты или МФЦ.

В случае принятия законопроекта, он вступит в силу с 1 января 2021 года. 

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Законотворческая деятельность в России, Партия ЛДПР
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Комментарии читателей
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01.06.2020, 13:12
Гость: Добрый селянин

Кабмин не поддержал поправки о выплате МРОТ домохозяйкам. Всё. тема закрыта.
01.06.2020, 12:35
Гость: Наталия

За чей счёт банкет, интересуюсь спросить. Мало того, что этим дамочкам пенсию платят по достижении пенсионного возраста, хоть стажа нет, так ещё ПОСОБИЯ им плати. Дома сидит, если есть на что сидеть. Но только не за наш счёт! И никакой пенсии, если нет стажа и соответствующих отчислений в пенсионный фонд. Пусть муж и дети содержат. Я уже 10 лет как на пенсии, но продолжаю работать, потому что пенсии трудящимся у нас позорные. Да ещё всё время попрекают, что мы работаем, так нам пенсию платить не обязательно. Мы её заработали, в отличие от некоторых!
01.06.2020, 12:24
Гость: налогоплательщик

Русские женщины, как правило, работают. Цыгане, Кавказ, Азия- да, домохозяйки. Ну как же электорату Нулевого не помочь? Спасибо, Жирик.
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