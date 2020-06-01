В Госдуме предложили ввести пособия для домохозяек

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Представители фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий введение господдержки для домохозяек, пишет РИА Новости со ссылкой на одного из инициаторов документа.

Закононроект предполагает установить господдержку в размере одного МРОТ. Под ведением домашнего хозяйства подразумевается уборка дома, приготовление еды, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы или иная деятельность по дому.

Право на данное пособие будет иметь только один из членов семьи в случае, если размер среднедушевого дохода в ней не превышает двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

Порядок начислений выплат должен определить Минтруд, а подать документы на его получение можно будет через органы соцзащиты или МФЦ.

В случае принятия законопроекта, он вступит в силу с 1 января 2021 года.