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Путин обратится к россиянам после голосования по Конституции

12:50 4.06.2020
Владимир Путин
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент Владимир Путин может выступить с очередным обращением к россиянам после голосования по поправкам к Конституцию, пишет РБК со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента.

Отмечается, что предварительная проработка обращения к нации уже началась. Президент поблагодарит граждан за участие в голосовании и за поддержку поправок, если она, конечно, будет получена.

Также глава государства даст ряд поручений федеральным властям.

Вероятнее всего обращение состоится после подведения итогов голосования по поправкам. Формат обращения пока не определен. Один из вариантов - телеобращение. 

Голосование по поправкам к Конституции состоиится 1 июля. 

Темы: Конституция РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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04.06.2020, 19:17
Гость: донёсся

голос из бандеровского схрона.
04.06.2020, 19:15
Гость: Вопрос на засыпку!

А те поправки предлагал народ или бандеровцы?
04.06.2020, 18:39
Гость: Евгений В

Какой здравый смысл может быть у таких дешевок.
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