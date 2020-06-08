Правительство решило сократить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний

08:20

Правительство РФ обсуждает введение документа, который ограничит зарплаты топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций.

Как пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники, речь идет о том, чтобы снизить совокупный годовой доход топ-менеджеров на уровень, равный трехкратному денежному содержанию премьер-министра. В правительстве предлагают оптимизировать уровень зарплат, привязав его к некоемому перечню показателей эффективности (KPI).

Для глав коммерческих госкомпаний и компаний, где государство не является единственным акционером, в качестве показателей эффективности будет выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. Для некоммерческих госкомпаний будут утверждены отраслевые KPI.

Планируется, что зарплата одного сотрудника на руководящей должности не должна превышать 30 миллионов рублей в год. Исключения возможны, но только с согласования президента страны.