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Правительство решило сократить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний

08:20 8.06.2020
Фото © KM.RU, Александра Воздвиженская
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Правительство РФ обсуждает введение документа, который ограничит зарплаты топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций.

Как пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники, речь идет о том, чтобы снизить совокупный годовой доход топ-менеджеров на уровень, равный трехкратному денежному содержанию премьер-министра. В правительстве предлагают оптимизировать уровень зарплат, привязав его к некоемому перечню показателей эффективности (KPI).

Для глав коммерческих госкомпаний и компаний, где государство не является единственным акционером, в качестве показателей эффективности будет выступать динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. Для некоммерческих госкомпаний будут утверждены отраслевые KPI.

Планируется, что зарплата одного сотрудника на руководящей должности не должна превышать 30 миллионов рублей в год. Исключения возможны, но только с согласования президента страны.

Темы: Правительство России
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Комментарии читателей
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08.06.2020, 16:17
Гость: Очередной трёп

Когда ни одного не будет в правительстве и в кремле, о каких-то рывках, прыжках можно не читать и даже не думать. Пусть воруют бог им судья.
08.06.2020, 16:08
Гость: еще раз нужно подумать

Зарплаты топ-менеджерам понизят,а их, как эффективных менеджеров,переманят за границу.Тогда туши свет,Россия во мгле.
08.06.2020, 14:18
Гость: гость

То, что обнуленный с удовольствием будет согласовывать доплаты , сомнений нет. Как тут не вспомнить Оруэла - все животные равны, но некоторые ровнее. Закон с исключениями- это не закон.
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