Россия возобновит изготовление ракет «Рокот» без Украины

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«Центре Хруничева» (входит в Роскосмос) решил возобновить выпуск легких конверсионных ракет «Рокот» без участия Украины. Об этом сообщил РИА Новости внутренний отраслевой источник.

«Подписан контракт между Минобороны и Центром Хруничева по возобновлению программы»,— заявил источник. По данным агентства, ракеты будут производить на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б «Стилет» (УР-100Н УТТХ). Новая ракета получит имя «Рокот-М».

На сегодняшний день по программе «Рокот» было осуществлено 35 пусков ракеты, на орбиту запустили 75 космических аппаратов разного назначения, с учетом трех стартов с Байконура. Программу завершили пуском 27 декабря 2019 года. В тот раз ракета вывела на орбиту спутники связи «Гонец-М».

Согласно заявленным характеристикам, ракета-носитель легкого класса «Рокот» имеет стартовую массу свыше 100 тонн. Она может выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до двух тонн.

В конце 2019 года стало известно, что Россия намерена в 2020 году запустить более 40 ракет космического назначения.