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Россия возобновит изготовление ракет «Рокот» без Украины

08:41 8.06.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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«Центре Хруничева» (входит в Роскосмос) решил возобновить выпуск легких конверсионных ракет «Рокот» без участия Украины. Об этом сообщил РИА Новости внутренний отраслевой источник.

«Подписан контракт между Минобороны и Центром Хруничева по возобновлению программы»,— заявил источник. По данным агентства, ракеты будут производить на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б «Стилет» (УР-100Н УТТХ). Новая ракета получит имя «Рокот-М».

На сегодняшний день по программе «Рокот» было осуществлено 35 пусков ракеты, на орбиту запустили 75 космических аппаратов разного назначения, с учетом трех стартов с Байконура. Программу завершили пуском 27 декабря 2019 года. В тот раз ракета вывела на орбиту спутники связи «Гонец-М».

Согласно заявленным характеристикам, ракета-носитель легкого класса «Рокот» имеет стартовую массу свыше 100 тонн. Она может выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до двух тонн. 

В конце 2019 года стало известно, что Россия намерена в 2020 году запустить более 40 ракет космического назначения.

Темы: Ракеты
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Комментарии читателей
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08.06.2020, 16:12
Гость: иски лучше

Украина созидательным трудом заниматься не хочет,а перешла на содержание от судебных исков против РФ.
08.06.2020, 15:47
Гость: Ещё проще

Слава Ковтун тоже так думал. Теперь на работу не берут.
Придётся ему как и тебе после КОРОНАВИРУСА ехать в Польшу унитазы мыть.
Кстате насчёт ИРАНА. Там уровень жизне выше, чем в Польше.
08.06.2020, 15:35
Гость: Во как

Власть ведет Россию в клуб стран если не "третьего мира", то уж точно ниже стран "второго мира". Этот процесс идет и сейчас, просто российские граждане его не замечают, находясь под влиянием одурманивающей пропаганды. Россия постепенно становится игроком уровня Ирана, то есть региональной политической державой, не глобальной. Ее роль становится все менее и менее значимой.
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