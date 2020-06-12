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Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов

08:45 12.06.2020
Фото © KM.RU
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Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующих пищевую продукцию. 

Как пишет РИА Новости, новые правила будут действовать до 1 января 2031 года. Они разработаны для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений, связанных с реализацией пищевой продукции в магазинах и рынках.

В частности, рыбные магазины запретят размещать в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым и административным зданиям. Уровни шума в торговых залах магазинов должны будут соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к уровням шума в жилых помещениях.

Продавцам запретят отпускать продукты, упавшие на пол, взвешивать на весах продукты без упаковки, а также продавать яйца в отделах, реализующих не упакованные производителем продукты, готовые к употреблению, и выливать напитки из использованных стаканов обратно в общую тару.

Кроме того, над торговыми местами на открытых рынках обяжут устанавливать навесы для защиты продуктов от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. В торговых палатках и киосках необходимо будет иметь раковины для мытья рук, а нестационарные торговые объекты должны будут размещаться в местах, имеющих туалет в пешеходной доступности от рабочего места.

Продажу бахчевых культур частями и с надрезами в объектах мелкорозничной торговли также запретят.

Темы: Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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12.06.2020, 14:01
Гость: stalker

"...рыбные магазины запретят размещать в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым и административным зданиям". Вот придурки. Да практически все рыбные магазины находятся в нежилых помещениях на первых этажах жилых домов или в пристроях к ним. Так еще с советских времен повелось и позднее было. Что же теперь, их все позакрывать ? А рыбу где покупать будем ?
12.06.2020, 13:42
Гость: ABCD

Разве не понятно, что власть методично добивает малый и средний бизнес. Что для них самое главное? Аренда. Запрет на разные там пристройки и помещения это просто прекращения существования этого магазинчика. Где взять деньги на бешеную аренду? В угоду сетевым маркетам власть уничтожает их конкурентов. В Краснодарском крае в некоторых городах местные власти запретили уличные ярмарки (в том числе и с продукцией частных фермеров) по воскресеньям, после жалобы сетевых маркетов на то, что мол они стали нести из за этих ярмарок убытки. И в многих городах власть пошла "на встречу" большому бизнесу.
12.06.2020, 11:21
Гость: Абалдеть !!!

"Продавцам запретят отпускать продукты, упавшие на пол, ... и выливать напитки из использованных стаканов обратно в общую тару".
...
Неужели это раньше не было запрещено?
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