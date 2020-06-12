Роспотребнадзор разработал новые санитарные требования для магазинов

08:45

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующих пищевую продукцию.

Как пишет РИА Новости, новые правила будут действовать до 1 января 2031 года. Они разработаны для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений, связанных с реализацией пищевой продукции в магазинах и рынках.

В частности, рыбные магазины запретят размещать в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым и административным зданиям. Уровни шума в торговых залах магазинов должны будут соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к уровням шума в жилых помещениях.

Продавцам запретят отпускать продукты, упавшие на пол, взвешивать на весах продукты без упаковки, а также продавать яйца в отделах, реализующих не упакованные производителем продукты, готовые к употреблению, и выливать напитки из использованных стаканов обратно в общую тару.

Кроме того, над торговыми местами на открытых рынках обяжут устанавливать навесы для защиты продуктов от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. В торговых палатках и киосках необходимо будет иметь раковины для мытья рук, а нестационарные торговые объекты должны будут размещаться в местах, имеющих туалет в пешеходной доступности от рабочего места.

Продажу бахчевых культур частями и с надрезами в объектах мелкорозничной торговли также запретят.