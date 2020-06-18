Путин лично объяснит смысл поправок в Конституцию РФ после парада Победы

10:36

Президент РФ Владимир Путин обратится к гражданам страны в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

По их информации, Путин планирует лично разъяснить смысл поправок в Конституцю. Предположительно это произойдет в один из дней после проведения парада Победы. Среди возможных дат называются 29 или 30 июня.

Кроме того, Путин объяснит смысл предлагаемых изменений в Конституцию в своем интерьвью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России. Фильм будет показан 22 июня.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля. Голосование будет проходить также в течение шести дней до этой даты, в эти дни можно будет проголосовать в электронной форме.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.