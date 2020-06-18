]]>
]]>
Главная В России Новости

Путин лично объяснит смысл поправок в Конституцию РФ после парада Победы

10:36 18.06.2020
Владимир Путин
Фото с сайта kremlin.ru
Материалы по теме:

Президент РФ Владимир Путин обратится к гражданам страны в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

По их информации, Путин планирует лично разъяснить смысл поправок в Конституцю. Предположительно это произойдет в один из дней после проведения парада Победы. Среди возможных дат называются 29 или 30 июня.

Кроме того, Путин объяснит смысл предлагаемых изменений в Конституцию в своем интерьвью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России. Фильм будет показан 22 июня.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля. Голосование будет проходить также в течение шести дней до этой даты, в эти дни можно будет проголосовать в электронной форме.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании. 

Темы: Конституция РФ, Владимир Путин
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.06.2020, 17:18
Гость: Зоя

Путин всегда объясняет нам элементарные понятные вещи. Причем, по собственной инициативе, его никто не просил. Вот какой рассеянный!
Пожизненно править он хочет в России, это мы поняли и без его "объяснений".
Всё остальное - для отвода глаз.
18.06.2020, 17:14
Гость: пенсионер

По правилам математики, если делить ноль на ноль, то можно получить любое число.
18.06.2020, 16:57
Гость: Алексан-ич

А чего-там объяснять!Всё прекрасно объяснил спикер В.Володин, сказав недавно при окончании строительства храма ВС в Кубинке такую фразу:"Путин - наше всё!".И точка! в любых единицах! Об остальных нужно ли что-либо придумывать объяснительного их существования?
Все комментарии (23)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации