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Москалькова сообщила о переговорах о возвращении из США Бута и Ярошенко

16:25 24.06.2020
Фото со страницы Татьяны Москальковой в соцсети

Вопрос возвращения Виктора Бута и Константина Ярошенко из американских тюрем в Россию обсуждается, однако переговорный процесс пока не завершен. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен уточнила, что находится в контакте с адвокатом Ярошенко и его родными. "Они просили подробности не говорить, потому что пока вопрос до конца еще не решен", - уточнила Москалькова.

"Очень надеемся, что эта гуманитарная миссия завершится. У меня была вчера конференцсвязь с Дуньей Миятович - комиссаром Совета Европы (СЕ) по правам человека, и я этот вопрос поставила ей, на что она сказала: "Вы же знаете, что Соединенные Штаты Америки не в моей компетенции, но в любом случае мы эту тему будем поднимать", - приводит слова Москальковой ТАСС.

При этом она не стала комментировать, увязывается ли возвращение Бута и Ярошенко с обменом Пола Уилана, поскольку официально этот вопрос с ней не обсуждался.

Темы: Отношения России и США
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Комментарии читателей
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24.06.2020, 19:58
Гость: stalker

Что и требовалось доказать. Как и в советские времена наиболее эффективным способом возвращения наших граждан из западных тюрем является обмен. Ничего иного не придумано.
24.06.2020, 18:44
Гость: Оллес

Их же отдадут без наркоты.
Это само собой.Себе оставят.Наркоту в пиндостане любят раз в 300 больше,чем в России.
24.06.2020, 18:36
Гость: Реалло

Что и требовалось.Нужно взять с поличным еще пару пиндосиков в Москве - они почти все нарики и извращенцы,так что это не проблема,нужна только отмашка сверху.
Тогда переговоры пойдут еще живее :)
пиндосики по другому не понимэ.
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