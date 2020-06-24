Москалькова сообщила о переговорах о возвращении из США Бута и Ярошенко

16:25

Вопрос возвращения Виктора Бута и Константина Ярошенко из американских тюрем в Россию обсуждается, однако переговорный процесс пока не завершен. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен уточнила, что находится в контакте с адвокатом Ярошенко и его родными. "Они просили подробности не говорить, потому что пока вопрос до конца еще не решен", - уточнила Москалькова.

"Очень надеемся, что эта гуманитарная миссия завершится. У меня была вчера конференцсвязь с Дуньей Миятович - комиссаром Совета Европы (СЕ) по правам человека, и я этот вопрос поставила ей, на что она сказала: "Вы же знаете, что Соединенные Штаты Америки не в моей компетенции, но в любом случае мы эту тему будем поднимать", - приводит слова Москальковой ТАСС.

При этом она не стала комментировать, увязывается ли возвращение Бута и Ярошенко с обменом Пола Уилана, поскольку официально этот вопрос с ней не обсуждался.