«Аэрофлот» с начала июня тайно проводил международные пассажирские рейсы

10:45

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» как минимум с начала лета осуществляет регулярные международные рейсы вопреки закрытым границам и официальному запрету российского кабмина. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний, включая сам «Аэрофлот».

Согласно данным системы бронирования авиакомпании, на сегодняшний день доступны полеты перевозчика из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул, Тель-Авив, Ниццу, Барселону и Рим. Издание отмечает, что начиная со второй недели июня количество рейсов заметно увеличилось — перелеты в вышеперечисленные города, за исключением столиц Израиля и Южной Кореи, стали проводиться два раза в неделю, а в расписание добавились еженедельный рейс в Ниццу и два в Барселону.

Такие билеты продаются эксклюзивно. Их не рекламируют, продажи открываются на эти рейсы менее чем за неделю, при этом билеты стоят в несколько раз дороже.

Поскольку европейские границы еще закрыты, купить авиабилеты на вышеназванные рейсы могут только лица, имеющие право на въезд. Это граждане Евросоюза или россияне, имеющие гражданство или вид на жительство в одной из стран ЕС. Обратные билеты при этом не реализуются.

Данные о летних полетах «Аэрофлота» подтверждает и информация с ресурсу Flightradar24. Согласно данным сервиса, для некоторых перелетов используются самые большие среднемагистральные лайнеры в парке перевозчика, которые вмещают от 170 до 402 пассажиров.

Как сообщили источники «Ведомостей», компания обходит запрет на международные полеты, выполняя эти пассажирские рейсы как грузовые. «Международные грузовые рейсы разрешены. Эти рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты», — пояснили представители авиаперевозчика.

«Все животные равны, но некоторые равнее», — процитировал Оруэлла один из собеседников газеты.