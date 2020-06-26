Председатель УИК выиграла квартиру в первый день голосования по Конституции
25 июня, в первый день голосования по поправкам в Конституцию, жительница Омской области выиграла квартиру.
Для участников «Мой регион» приготовлено более 10 тысяч призов, в числе которых пять автомобилей и пять квартир. Для получения подарочного сертификата участники акции должны указать в анкете номер своего участка для голосования.
Одну из этих квартир площадью 43,6 квадратных метра и выиграла Анна Ганева из Лузино. Как позже выяснилось, 59-летняя женщина работает председателем участковой избирательной комиссии № 1352.
Анна Ганева не видит ничего незаконного в своём участии в розыгрыше призов и уверяет, что квартира ей выпала случайно. "Я же тоже избиратель! Проголосовала и взяла лотерейку. Я не специально, просто так выпало. Я даже не рада, потому что разговоров непонятно на какое время будет", - рассказала она изданию NGS55.RU.
За квартиру ей придётся заплатить немаленький налог. Аналогичная квартира в этом доме сейчас стоит около 1,5 миллиона рублей, при ставке налога 13% расходы составят почти 200 тысяч рублей.