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Председатель УИК выиграла квартиру в первый день голосования по Конституции

19:48 26.06.2020
Анна Ганева. Фото: vk.com/club196328207

25 июня, в первый день голосования по поправкам в Конституцию, жительница Омской области выиграла квартиру.

Для участников «Мой регион» приготовлено более 10 тысяч призов, в числе которых пять автомобилей и пять квартир. Для получения подарочного сертификата участники акции должны указать в анкете номер своего участка для голосования. 

Одну из этих квартир площадью 43,6 квадратных метра и выиграла Анна Ганева из Лузино. Как позже выяснилось, 59-летняя женщина работает председателем участковой избирательной комиссии № 1352.

Анна Ганева не видит ничего незаконного в своём участии в розыгрыше призов и уверяет, что квартира ей выпала случайно. "Я же тоже избиратель! Проголосовала и взяла лотерейку. Я не специально, просто так выпало. Я даже не рада, потому что разговоров непонятно на какое время будет",  - рассказала она изданию NGS55.RU

За квартиру ей придётся заплатить немаленький налог. Аналогичная квартира  в этом доме сейчас стоит около 1,5 миллиона рублей, при ставке налога 13% расходы составят почти 200 тысяч рублей.

Темы: Конституция РФ, Омск
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Комментарии читателей
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26.06.2020, 22:34
Гость: ABCD

От моего дома в 100 метрах моя родная школа (в советской эпохе была..)
Я ходил туда наблюдателем на "выборы", директриса и она же председатель избирательной комиссии(приезжая из другого города и безвартирная) после выборов получила квартиру от мэра. Злые языки начали шептаться, что именно на этом участке ЕР получила на 630 голосов больше, чем где либо... а у других партий по 100..200 голосов меньше получается, и так раз за разом у неё здорово выходит.
26.06.2020, 22:20
Гость: Трамп

Как это все скучно!
26.06.2020, 22:09
Гость: ABCD

Что пишут в СМИ:
«Голосование» по поправкам. Подкуп, лотерея, обман»
насчёт самой акции "Миллион призов".
Каждый, принявший участие в голосовании получает уникальный номер, который будет принимать участие в розыгрыше призов.
Если человек приходит на участок лично - ему сертификат выдадут на самом избирательном участке.
Если человек голосует дистанционно - уникальный номер придёт в смс-ке на его телефон.
Сам факт завлекания людей призами для того, чтобы они пришли и проголосовали - это приём, на мой взгляд, однозначно подлый и заслуживает осуждения. Вообще сам факт использования таких приёмов сам по себе наглядно демонстрирует, что собой представляют устроители данного голосования.
Да и сам факт того, что мотивацией человека к голосованию будет не будущее Родины, не будущее его народа, его детей, а дешёвые (ну или пусть даже дорогие) призы - к этому можно относиться только как к торговле Родиной.
Что, кстати, тоже свидетельство того, что власти думают о своём народе.
Некоторые успевшие "проголосовать" заявили, что никакого сертификата им не давали и УИК на вопрос о "лотерейке" пожимали плечами. Есть фильм на "ютубе" («Голосование» по поправкам. Подкуп, лотерея, обман) в котором дедушка возмущается- его заманили продуктовым набором на обнулялки но в итоге он нечего не получил (а чего он ждал то собственно??). И самое интересное- сама лотерейка должна быть не ранее 1 числа, кто и как в неё уже выигрывает???
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