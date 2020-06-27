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Минтруд не поддержал идею о выплатах 10 тыс. руб. детям до 18 лет

10:34 27.06.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Министерство труда РФ не поддержало предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Ранее Кузнецова сообщала о просьбах граждан расширить возрастной диапазон для выплаты единовременной помощи в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет, включив детей до 18 лет, в связи с чем она обратилась с соответствующей просьбой в правительство РФ.

"С новой силой к нам начали поступать обращения с просьбой увеличить возраст получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет. Мы обращались по этому поводу в правительство. Наше обращение было передано в курирующее ведомство - в министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение. Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут. Тысячи запросов граждан по-прежнему без ответа", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что в Совфеде и Госдуме идея о расширении выплат поддерживается, а некоторые главы регионов определили выплаты с 16 до 18 лет на местном уровне. 

Темы: В России
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Комментарии читателей
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27.06.2020, 12:48
Гость: И правильно!

Пущай идут себе и лёгким поведением на хлеб зарабатывают!
Даром, что ли, "возраст согласия" с 16 лет...
27.06.2020, 11:36
Гость: майк

Все вложили в развитие ипотеки, извиняйте
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