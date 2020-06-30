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«Мы голосуем за страну, в которой хотим жить»: Путин выступил с обращением

13:57 30.06.2020

Владимир Путин с обращением к гражданам России по вопросу голосования о принятии поправок в Конституцию.. Оно было коротким.

Президент призвал россиян принять участие в голосовании, подчеркнув, что "мы голосуем не просто за поправки, мы голосуем за стрпну, в которой хотим жить, ради которой работаем".

В очередной раз Путин заявил, что поправки в Конституцию вступят в силу, только если их поддержит большинство граждан страны.

Темы: Конституция РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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30.06.2020, 22:41
Гость: Мы голосуем за страну, в которой хотим жить

90% уже проголосовало, из них 70 - ЗА то, что пересмотра итогов приватизации не будет. Поправки были про волонтеров, даже даже животных, но принадлежности недр поправки не коснулись!
30.06.2020, 22:40
Гость: Альфа

Соотечественники, скажу вам, что 76% обнуления срока обеспечили те граждане, критикующие всё и вся, но не пришедшие на голосование, полагая, что от них ничего не зависит. Эта независимость как раз и равна 76%.
Так то нечего жаловаться, выражать негодование.. Сидим на попе ровно, тыкая по клаве пальцем. Даёшь непротивление злу насилия результат 76%, а может и более.
30.06.2020, 22:20
Гость: декорации проголосовали за страну,в которой "они" хотят жить

Россиянам постоянно твердили : "Потерпите, настанет светлая пора!". И вот настал исторический момент ,они все от мала до велика, все 147млн человек теперь в едином бессмертном полку потерпевших.
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