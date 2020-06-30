«Мы голосуем за страну, в которой хотим жить»: Путин выступил с обращением
Владимир Путин с обращением к гражданам России по вопросу голосования о принятии поправок в Конституцию.. Оно было коротким.
Президент призвал россиян принять участие в голосовании, подчеркнув, что "мы голосуем не просто за поправки, мы голосуем за стрпну, в которой хотим жить, ради которой работаем".
В очередной раз Путин заявил, что поправки в Конституцию вступят в силу, только если их поддержит большинство граждан страны.