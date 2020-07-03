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Чиновников обяжут выучить правила русского языка

11:25 3.07.2020
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Минтруд России разрабатывает законопроект, который обяжет госслужащих соблюдать нормы современного русского литературного языка. Об этом пишут «Известия».

Согласно инициативе, теперь во время конкурса для поступления на государственную (муниципальную) службу будут проверять знания правил русского языка. Партии «Единая Россия» и ЛДПР» сообщили газете, что внимательно изучат и оценят законопроект после его поступления в нижнюю палату парламента. В «Справедливой России» и КПРФ отметили, что вполне могут поддержать инициативу.

Парламентарий Ярослав Нилов заявил, что в его руки часто попадают документы с разного рода ошибками. Часто не соблюдаются правила пунктуации и правописания. По словам зампреда фракции КПРФ в Госдуме Валентина Шурчанова, проблема заключается также в бюрократизации языка госслужащих.

Законопроект подготовлен для исполнения перечня поручений президента РФ Владимира Путина. Он должен внести изменения в закон «О государственном языке РФ». Данный список поручений глава государства дал по итогам заседания Совета при Президенте РФ по русскому языку, которое прошло в ноябре 2019 года.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Образование в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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03.07.2020, 15:39
Гость: Сердечник

а как они такие неграмотные туда вообще попали? руководящий талант?
03.07.2020, 15:17
Гость: Хе хе...

Что, перестанут говорить суржиковские словечки типа "фейк", "хайп" и "пиар"? Или включат это все в словарь русского языка?
03.07.2020, 14:18
Гость: Евгений В

Да вопрос своевременный, особенно, когда среди чиновников высшего и среднего звена русских единицы.
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