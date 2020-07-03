Генпрокуратура отменила возбуждение дела из-за взятки против следователя

23:17

Генпрокуратура РФ отменила решение о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника Главного следственного управления СК Руслана Миниахметова, задержанного за получение взятки в особо крупном размере, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Постановление об отмене дела подписал замгенпрокурора Виктор Гринь.

Ранее в пятницу в пресс-службе СК "Интерфаксу" сообщили, что центральный аппарат ведомства совместно с сотрудниками ФСБ задержал собственного сотрудника, обвиняемого в получении особо крупных взяток от фигуранта уголовного дела, в суд подготовлено ходатайство об аресте.

В пресс-службе не уточнили других подробностей, включая размер взяток, отметив, что основанием для возбуждения дела послужили материалы, предоставленные ФСБ.

Часть 6 ст. 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Миниахметов в разные годы расследовал ряд резонансных дел, в том числе дело "Кировлеса", фигурантом которого стал Алексей Навальный, дело начальника антикоррупционного главка МВД РФ, генерала Дениса Сугробова, дело в отношении экс-главы "Русгидро" Евгения Дода.