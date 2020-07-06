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Михаил Делягин. Какие ужасы происходят под прикрытием коронабесия

09:20 6.07.2020 , Михаил Делягин
Фото со страницы группы ЯМы Против Хорды в Facebook

«Одной из реальных опасностей, забытых обществом из-за коронабесия, стала снайперски точная прокладка московскими властями Юго-Восточной хорды по относительно небольшому радиоактивному могильнику»

Коронабесие и обнуление президента В. В. Путина резко изменили российскую повестку дня и отвлекли общество от ряда крайне болезненных и долгосрочных проблем.
Одной из них является разрушение окружающей среды в силу очевидной деградации управляющих систем, все чаще напоминающей одичание.

Многочисленные аварии (кроме разве что норильской — и то скорее в силу вероятных международных последствий), методичное «выбривание» лесов Сибири, кошмарные пожары из-за системного уничтожения лесоохраны и даже убийственная (для многих, боюсь, в прямом смысле) мусорная реформа уже воспринимаются как фоновый информационный шум.

Причина современных аварий, как правило, — отнюдь не чрезмерное усложнение технологической инфраструктуры, а простой отказ от финансирования минимально необходимой безопасности (подобно тому, как разрушительность коронабесия вызвана прежде всего простым отказом от финансирования нормальных медицины и образования в пользу более выгодных с точки зрения «освоения денег» сфер, в том числе формально относимых к этим же сферам).

Справедливости ради отметим, что российские либеральные одичалые не уникальны: так, ураган «Катрина» смыл Новый Орлеан в 2005 году из-за того, что инженерные войска США 40 лет не обслуживали его дамбы, а Фукусима в 2011 стала именем нарицательным, так как системы жизнеобеспечения АЭС обладали значительно меньшей устойчивостью, чем она сама.

Однако деградация российской власти по понятным причинам более опасна для нас и шокирует нас больше.

Одной из реальных опасностей, забытых обществом из-за коронабесия, стала снайперски точная прокладка московскими властями Юго-Восточной хорды по относительно небольшому радиоактивному могильнику.

Он был хорошо известен местным жителям и, насколько можно судить, и властям. Его размеры относительно невелики, — и обогнуть его значимой для мегаполиса транспортной магистралью вряд ли было сложно или дорого.

Но с той же идеальной точностью, с которой таежный охотник попадает белке пулей в глаз, чтобы не портить шкурку, московские власти попали Москве Юго-Восточной хордой именно в этот могильник.

Схема прохождения Юго-Восточной хорды (Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин)

Возмущение и страх местных жителей (родственники многих из которых работали на заводе полиметаллов и прекрасно знали о могильнике) давились всеми возможными способами. Насколько можно судить, им лгали в лицо представители власти (включая пресловутую «Единую Россию»), их запугивали, на них нападали, их дискредитировали и не допускали на ритуальные «общественные слушания», заменяя едва ли не актерами.

Напыщенно вещавшие о полной безопасности строительства на радиоактивном могильнике чиновники и профессиональные провластные «общественники» при столкновении со специалистами, проживающими в угрожающих районах, демонстрировали безграмотность, а то и неадекватность. За стремление спасти здоровье своих детей москвичей, методично доводимых властями до отчаяния, судили — и судят сейчас, грозя заведомо непосильными и гарантированно разорительными штрафами.

Официальные экспертизы сначала сообщали, что все в порядке, и никакой опасности нет, — а проводились, насколько можно понять, уже после этих заверений в заведомо частичных и недостаточных масштабах. Результаты собственных изысканий местных жителей (обнаруживших, в частности, радиоактивный ил в Москве-реке — как раз там, где его предполагается взбаламутить и отправить вниз по течению строительными работами) последовательно игнорируются.

Фото со страницы группы ЯМы Против Хорды в Facebook

Насколько можно судить, под прикрытием коронабесия строительные работы были форсированы, причем московские власти скрыли от строителей наличие радиационной опасности.

Результат этого безумия вполне очевиден — вероятное распространение с ветром радиоактивной пыли по Москве (возможно, уже произошедшее) и крайняя нежелательность стояния в пробках в соответствующих местах будущей транспортной магистрали.

И, не забудем, уже произошедшее превращение в кровных врагов этой власти огромной массы людей, которые просто хотят жить у себя на Родине.

Может быть, именно ради этого весь этот скандал и затевался снайперами из московской мэрии? Ведь мэру Москвы пора думать о продолжении карьеры, о том, чтобы шагнуть выше по бюрократической иерархии, — и опыт киевского майдана в полной мере сохраняет свою актуальность (а возможно, и притягательность).

Темы: Москва, Антропогенное воздействие на экологическую обстановку, Экология и охрана природных богатств планеты
Источник: Свободная Пресса
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Комментарии читателей
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06.07.2020, 16:57
Гость: Владимир*

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"Результат этого безумия вполне очевиден — вероятное распространение..."
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Как это: "очевиден" и "вероятное"? С логикой совсем не дружим?
Далее.
Может быть тогда уж очевидное - невероятное? Хорошая была передача. И вел ее достойный человек, реальный физик Капица. А рассказы Делягина про радиоактивность... Убожество либеральное.
Что-то вообще здесь либеральные провокационные статьи косяком пошли. Грустно. И скушно.
06.07.2020, 16:53
Гость: Зоя

"Длина трассы на участке от шоссе Энтузиастов до 35 километра МКАД составит 36 километров, из них 11 приходятся на уже существующую улично-дорожную сеть. Трасса пройдет через 10 районов Москвы: Нижегородский, Рязанский, Текстильщики, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлёво Западное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное с выходом в Северное Бутово. Хорда пересечет Рязанский проспект, Волгоградский проспект, Каширское шоссе, Липецкую улицу, Варшавское шоссе, пройдет через 35-й км МКАД и выйдет на магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Трасса должна восполнить дефицит поперечных дорожных связей в юго-восточных районах города и обеспечить связь с территориями Новой Москвы".
"На склоне между заводом полиметаллов и платформой Москворечье находится захоронение радиоактивных отходов."
Адрес Завода полиметаллов - Каширское ш., д.49.
06.07.2020, 16:52
Гость: Доказательная медицина

Есть кто живой, кто в теме?
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