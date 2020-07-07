Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

09:45

Политическая партия "За правду", лидером которой является писатель Захар Прилепин, призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.

Как пишет РИА Новости, соответствующее предложение вошло в предвыборную программу партии. В частности, предложенно признать данные республики и включить их в состав России по итогам плебисцита.

Также партия призывает к присоединению к России по итогам референдумов Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов и построению полноценного Союзного Государства России и Белоруссии с формированием общих органов власти, общего бюджета и рублем в качестве единой валюты.

В своей программе, партия предлагает также закрепить за работающими пенсионерами права на все надбавки, индексации и компенсации наряду с неработающими, а также установить пенсионный возраст на уровне 60 лет.

В партии считают считают правильным ликвидировать ПФР и выплачивать гарантированные пенсии из федерального бюджета.

Помимо этого, партия предлагает запретить ЕГЭ, увеличить число бюджетных мест в вузах и гарантировать первое рабочее место для выпускников вузов, обучавшихся на бюджете.

В программе указано, что каждому новорожденному нужно открывать депозитный счет на миллион рублей с возможностью использования этих денег через 18 лет для оплаты образования или покупки жилья.

Также предлагается ввести ежемесячный базовый безусловный доход в размере 2500 рублей, а в перспективе — на уровне прожиточного минимума.

