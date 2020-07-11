Жители Хабаровска потребовали от Кремля вернуть Фургала

10:39

Беспрецедентный случай произошел в Хабаровске — на центральные улицы города вышли 20-30 тысяч жителей края. Все они встали на защиту арестованного губернатора Фургала. Такого в России не видели давно. ВИДЕО

Региональные власти пытались предотвратить сбор утром: огородили забором условное место для митинга. Однако это не помогло – люди приехали не только из всех районов Хабаровска, но даже из пригорода. К началу митинга на площади имени Ленина собрались десятки тысяч человек. Сотрудники полиции перекрыли улицу Пушкина, чтобы не создавать аварийную ситуацию для автолюбителей. В какой-то миг на дорогу выбежал хабаровчанин с большим плакатом "Он не давал воровать. Свободу Фургала". C обеих сторон он услышал бурные овации, пишет местное издание "Новости Хабаровска".

— Я свободный человек в своей стране. Имею право выражать свое мнение. Наш край выбрал губернатора, а теперь на него заводят уголовные дела, — высказался хабаровчанин.

Количество людей прибавлялось и превысило 20 тысяч человек. На митинг пришли беременные, пенсионеры, семьи с маленькими детьми, собаками, люди на самокатах и велосипедах. Шествие двинулось по центральной улице, прямо по проезжей части. Движение остановилось в обоих направлениях.

— Незаконно задержали нашего губернатора. 16 лет этой истории, а все сделали за три дня. Мы выбрали Сергея Фургала. Поэтому уходи, Москва, и верни нашего губернатора, — заявила хабаровчанка.

Люди шли по центральной дороге и никто не смел им мешать. Автолюбители ободряюще поддерживали шествие сигналами клаксонов. Митингующие на всем протяжении своего пути скандировали: "Фургала домой", "Фургал — наш выбор", "Свободу", "Москва, уходи", "Нет беспределу" и требовали отставки федеральных чиновников.

— Я не являюсь поклонником Сергея Фургала, но и такой политический цирк не намерен терпеть. Поэтому и пришел сегодня на акцию протеста, — высказался Василий, хабаровчанин.

Многотысячная толпа прошла до Комсомольской площади, а потом вернулась обратно к зданию правительства.

— Мы все переживаем, но все нужно делать в рамках закона. Сейчас вы рискуете заболеть коронавирусом, — обратился к людям первый зампред правительства Владимир Хлапов.

Тогда толпа прогнала его и стала требовать судить Фургала в Хабаровском крае. После чего к людям вышла пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко. Она поблагодарила людей за поддержку, заявила, что реакция из Москвы наверняка последует, и дала людям понять, что не стоит оставаться на площади. Ситуация с коронавирусом, а также потенциальные задержания — реальность.

Люди еще несколько часов стояли на центральной площади, а затем подписали петицию в защиту Фургала и постепенно начали расходиться.

За эти два дня в разных населенных пунктах Хабаровского края прошло множество акций поддержки Сергея Фургала. Люди выходили в Амурске, Николаевске, Комсомольске и Хабаровске. В городе Юности накануне несколько десятков комсомольчан собрались на стихийную массовую акцию у здания муниципалитета. Они держали плакаты с изображением губернатора. За день до этого там же состоялись одиночные пикеты в поддержку Сергея Фургала. Сегодня в Комсомольске вновь митинг — вышли более тысячи людей. В Николаевске автомобилисты организовали флешмоб и из автомобилей выстроили фразу "Я/Мы Фургал".

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля и доставили в Москву для предъявления обвинений.

По версии следствия, Фургал подозревается в организации покушения на убийство и убийствах ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал никогда не исключать Фургала из ЛДПР. В знак протеста против задержания Фургала он пригрозил сложением полномочий всеми депутатами ЛДПР. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин может принять решение об отставке Фургала из-за утраты доверия.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников заявил РБК, что Фургал вину не признал. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября.

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал возглавил Хабаровский край в сентябре 2018 года, победив во втором туре кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, который возглавлял регион с 2009 года.